Зеленский и Павел обсудили военную поддержку Украины и участие Чехии в инициативе PURL
Киев • УНН
Президенты Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петр Павел обсудили военную поддержку Украины. Речь шла о поставках боеприпасов и участии Чехии в инициативе PURL.
В субботу, 14 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Чехии Петером Павелом. Лидеры обоих государств обсудили военную поддержку Украины, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
Подробности
Украинский президент поблагодарил за чешскую инициативу по поставке Украине боеприпасов и ее продолжение. Также оба президента рассмотрели возможное участие Чехии в инициативе PURL.
Рассчитываем, что поступление снарядов будет происходить без каких-либо задержек. Говорили и о сотрудничестве в совместных программах защиты: возможном участии Чехии в инициативе PURL и потенциальной реализации совместных проектов в рамках инструмента SAFE
