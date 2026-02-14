$42.990.00
Зеленский и Павел обсудили военную поддержку Украины и участие Чехии в инициативе PURL

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Президенты Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петр Павел обсудили военную поддержку Украины. Речь шла о поставках боеприпасов и участии Чехии в инициативе PURL.

Зеленский и Павел обсудили военную поддержку Украины и участие Чехии в инициативе PURL
Фото: офис Президента Украины

В субботу, 14 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Чехии Петером Павелом. Лидеры обоих государств обсудили военную поддержку Украины, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Подробности

Украинский президент поблагодарил за чешскую инициативу по поставке Украине боеприпасов и ее продолжение. Также оба президента рассмотрели возможное участие Чехии в инициативе PURL.

Рассчитываем, что поступление снарядов будет происходить без каких-либо задержек. Говорили и о сотрудничестве в совместных программах защиты: возможном участии Чехии в инициативе PURL и потенциальной реализации совместных проектов в рамках инструмента SAFE 

- говорится в сообщении Зеленского.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой стороны подробно обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.

Евгений Устименко

