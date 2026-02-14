$42.990.00
ukenru
16:21 • 896 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 3728 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 8962 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 11871 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 11743 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13450 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13805 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13532 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25719 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42762 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рф

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Український лідер також обговорив наслідки ударів рф по енергетиці, подякував Азербайджану за підтримку, окреслив перспективи спільних енергопроєктів.

Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рф
Фото: офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал президента.

Деталі

Глава держави подякував Азербайджану за нещодавній пакет енергетичної підтримки, наголосивши на його важливості в умовах системних атак рф на енергетичний сектор.

Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин і реалізацію проєктів в енергетичній сфері, до яких Азербайджан виявляє зацікавленість.

Окрему увагу під час переговорів приділили переговорному процесу щодо встановлення миру. Зеленський зазначив, що Україна конструктивно підтримує будь-які зусилля, здатні наблизити досягнення достойного миру.

Єдина причина того, що війна досі триває - небажання росії її завершувати

- наголосив президент України.

Нагадаємо

Дещо раніше Азербайджан надав Україні гуманітарну допомогу у вигляді електрообладнання на 1 млн доларів США. Вантаж включає генератори, трансформатори та кабелі, відправлений за розпорядженням президента Алієва.

Олександра Василенко

