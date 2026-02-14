Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рф

Фото: офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал президента.

Деталі

Глава держави подякував Азербайджану за нещодавній пакет енергетичної підтримки, наголосивши на його важливості в умовах системних атак рф на енергетичний сектор.

Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин і реалізацію проєктів в енергетичній сфері, до яких Азербайджан виявляє зацікавленість.

Окрему увагу під час переговорів приділили переговорному процесу щодо встановлення миру. Зеленський зазначив, що Україна конструктивно підтримує будь-які зусилля, здатні наблизити досягнення достойного миру.

Єдина причина того, що війна досі триває - небажання росії її завершувати - наголосив президент України.

Нагадаємо

Дещо раніше Азербайджан надав Україні гуманітарну допомогу у вигляді електрообладнання на 1 млн доларів США. Вантаж включає генератори, трансформатори та кабелі, відправлений за розпорядженням президента Алієва.