Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рф
Київ • УНН
Український лідер також обговорив наслідки ударів рф по енергетиці, подякував Азербайджану за підтримку, окреслив перспективи спільних енергопроєктів.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал президента.
Деталі
Глава держави подякував Азербайджану за нещодавній пакет енергетичної підтримки, наголосивши на його важливості в умовах системних атак рф на енергетичний сектор.
Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин і реалізацію проєктів в енергетичній сфері, до яких Азербайджан виявляє зацікавленість.
Окрему увагу під час переговорів приділили переговорному процесу щодо встановлення миру. Зеленський зазначив, що Україна конструктивно підтримує будь-які зусилля, здатні наблизити досягнення достойного миру.
Єдина причина того, що війна досі триває - небажання росії її завершувати
Нагадаємо
Дещо раніше Азербайджан надав Україні гуманітарну допомогу у вигляді електрообладнання на 1 млн доларів США. Вантаж включає генератори, трансформатори та кабелі, відправлений за розпорядженням президента Алієва.