Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФ

Фото: офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал президента.

Подробности

Глава государства поблагодарил Азербайджан за недавний пакет энергетической поддержки, отметив его важность в условиях системных атак рф на энергетический сектор.

Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию проектов в энергетической сфере, к которым Азербайджан проявляет заинтересованность.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено переговорному процессу по установлению мира. Зеленский отметил, что Украина конструктивно поддерживает любые усилия, способные приблизить достижение достойного мира.

Единственная причина того, что война до сих пор продолжается - нежелание россии ее завершать - подчеркнул президент Украины.

Напомним

Несколько ранее Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь в виде электрооборудования на 1 млн долларов США. Груз включает генераторы, трансформаторы и кабели, отправленный по распоряжению президента Алиева.