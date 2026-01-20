$43.180.08
Ексклюзив
13:37 • 2290 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 8094 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 10099 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 18135 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 19123 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20752 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20117 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17206 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36519 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67599 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 73458 перегляди
Азербайджан відправив в Україну гумдопомогу на 1 мільйон доларів: повний перелік обладнання

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Азербайджан надав Україні гуманітарну допомогу у вигляді електрообладнання на 1 млн доларів США. Вантаж включає генератори, трансформатори та кабелі, відправлений за розпорядженням президента Алієва.

Азербайджан відправив в Україну гумдопомогу на 1 мільйон доларів: повний перелік обладнання

Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги, що складається з електрообладнання. Загальна вартість допомоги для України становить 1 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанські ЗМІ.

Деталі

Даний гуманітарний вантаж охоплює 12 панелей низької напруги, 11 генераторів, 5 трансформаторів і 27 тис. метрів кабелів і проводів. Відправлення допомоги забезпечено Міністерством енергетики відповідно до розпорядження президента Азербайджану Ільхама Алієва від 16 січня 2026 року.

Азербайджан раніше також відправляв в Україну гуманітарну допомогу, що пов’язана з електропостачанням.

Загальна вартість азербайджанської гуманітарної допомоги, включаючи допомогу на відновлення та реконструкцію, вже перевищила 45 млн доларів США.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із румунською колегою Оаною Тою в межах Світового економічного форуму "WEF" 2026. Він передав перелік нагальних потреб для відновлення енергопостачання та опалення в Україні.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Ільхам Алієв
Андрій Сибіга
Азербайджан
Румунія
Україна