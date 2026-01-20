Азербайджан відправив в Україну гумдопомогу на 1 мільйон доларів: повний перелік обладнання

Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги, що складається з електрообладнання. Загальна вартість допомоги для України становить 1 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанські ЗМІ.

Деталі

Даний гуманітарний вантаж охоплює 12 панелей низької напруги, 11 генераторів, 5 трансформаторів і 27 тис. метрів кабелів і проводів. Відправлення допомоги забезпечено Міністерством енергетики відповідно до розпорядження президента Азербайджану Ільхама Алієва від 16 січня 2026 року.

Азербайджан раніше також відправляв в Україну гуманітарну допомогу, що пов’язана з електропостачанням.

Загальна вартість азербайджанської гуманітарної допомоги, включаючи допомогу на відновлення та реконструкцію, вже перевищила 45 млн доларів США.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із румунською колегою Оаною Тою в межах Світового економічного форуму "WEF" 2026. Він передав перелік нагальних потреб для відновлення енергопостачання та опалення в Україні.