18:36 • 2290 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 7550 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 11868 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 14362 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 16060 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 18999 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15050 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33939 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33393 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18202 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Публікації
Ексклюзиви
Сибіга передав румунському МЗС перелік найбільш нагальних потреб для відновленні української енергетичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з румунською колегою Оаною Тою на Світовому економічному форумі. Сибіга передав перелік нагальних потреб для відновлення енергопостачання та опалення в Україні.

Сибіга передав румунському МЗС перелік найбільш нагальних потреб для відновленні української енергетичної інфраструктури

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із румунською колегою Оаною Тою в межах Світового економічного форуму "WEF" 2026. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Під час переговорів український міністр поінформував румунську сторону про поточну ситуацію в Україні та наслідки російських ударів по енергетичній системі. Андрій Сибіга передав перелік найбільш нагальних потреб для відновлення енергопостачання та забезпечення опалення в оселях українців. 

Я повідомив про ситуацію в Україні та шкоду, яку Росія завдала нашій енергетичній системі. Я поділився переліком найнагальніших потреб, щоб повернути світло та тепло в домівки українців. Ми покладаємося на наших сусідів у наданні додаткової енергії та гуманітарної допомоги

- написав Сибіга.

Сторони також обмінялися думками щодо актуальної геополітичної динаміки. Глава МЗС України наголосив, що досягнення миру в Україні є критично важливим для європейської та глобальної безпеки.

За підсумками зустрічі міністри домовилися про зміцнення двосторонньої та регіональної співпраці протягом поточного року.

Україна збільшила максимальну потужність імпорту електроенергії з ЄС до 2450 МВт - Укренерго02.01.26, 17:02 • 4748 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Румунія
Україна