Сибіга передав румунському МЗС перелік найбільш нагальних потреб для відновленні української енергетичної інфраструктури

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із румунською колегою Оаною Тою в межах Світового економічного форуму "WEF" 2026. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Під час переговорів український міністр поінформував румунську сторону про поточну ситуацію в Україні та наслідки російських ударів по енергетичній системі. Андрій Сибіга передав перелік найбільш нагальних потреб для відновлення енергопостачання та забезпечення опалення в оселях українців.

Я повідомив про ситуацію в Україні та шкоду, яку Росія завдала нашій енергетичній системі. Я поділився переліком найнагальніших потреб, щоб повернути світло та тепло в домівки українців. Ми покладаємося на наших сусідів у наданні додаткової енергії та гуманітарної допомоги - написав Сибіга.

Сторони також обмінялися думками щодо актуальної геополітичної динаміки. Глава МЗС України наголосив, що досягнення миру в Україні є критично важливим для європейської та глобальної безпеки.

За підсумками зустрічі міністри домовилися про зміцнення двосторонньої та регіональної співпраці протягом поточного року.

