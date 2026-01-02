Україна збільшила максимальну потужність імпорту електроенергії з ЄС до 2450 МВт - Укренерго
Київ • УНН
На початку січня 2026 року пропускна спроможність для імпорту електроенергії з ЄС до України-Молдови зросла до 2450 МВт. Це стало результатом співпраці між операторами систем передачі та підвищує стійкість енергосистеми України.
На початку січня 2026 року до 2450 МВт зросла максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.
Деталі
Це стало результатом співпраці між операторами систем передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR), ENTSO-E та Регіональним координаційним центром TSCnet.
Як зазначив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, збільшення технічної спроможності для імпорту електроенергії в Україну у період холодів та в умовах російських атак, безумовно, є позитивною зміною.
Це дає нам додаткові можливості для балансування енергосистеми, підвищує її стійкість до різних загроз. Водночас, варто розуміти, що імпорт електроенергії - це питання як технічної спроможності, так і ринку. Тобто, визначальними є фактори як технічної спроможності міждержавних ліній, так і цін на електроенергію в Україні та сусідніх державах. Втім, у будь-якому разі, січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС - це фактор, що позитивно впливає на нашу енергосистему. До речі, сьогодні за обсягом добового імпорту - ми вже перевершили найвищий показник минулого року
Як зазначили в Укренерго, технічна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії до України та Молдови щомісячно визначається у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR). Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна-Молдова складало 2150 МВт.
Нагадаємо
Наприкінці грудня 2025 року Україна успішно провела один з перших спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Імпорт електроенергії з ЄС стане більш прогнозованим, а постачання розпочнеться у січні.