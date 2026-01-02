$42.170.18
Україна збільшила максимальну потужність імпорту електроенергії з ЄС до 2450 МВт - Укренерго

Київ • УНН

 • 32 перегляди

На початку січня 2026 року пропускна спроможність для імпорту електроенергії з ЄС до України-Молдови зросла до 2450 МВт. Це стало результатом співпраці між операторами систем передачі та підвищує стійкість енергосистеми України.

Україна збільшила максимальну потужність імпорту електроенергії з ЄС до 2450 МВт - Укренерго

На початку січня 2026 року до 2450 МВт зросла максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Це стало результатом співпраці між операторами систем передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR), ENTSO-E та Регіональним координаційним центром TSCnet.

Як зазначив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, збільшення технічної спроможності для імпорту електроенергії в Україну у період холодів та в умовах російських атак, безумовно, є позитивною зміною.

Це дає нам додаткові можливості для балансування енергосистеми, підвищує її стійкість до різних загроз. Водночас, варто розуміти, що імпорт електроенергії - це питання як технічної спроможності, так і ринку. Тобто, визначальними є фактори як технічної спроможності міждержавних ліній, так і цін на електроенергію в Україні та сусідніх державах. Втім, у будь-якому разі, січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС - це фактор, що позитивно впливає на нашу енергосистему. До речі, сьогодні за обсягом добового імпорту - ми вже перевершили найвищий показник минулого року 

- йдеться в заяві.

Як зазначили в Укренерго, технічна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії до України та Молдови щомісячно визначається у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR). Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна-Молдова складало 2150 МВт.

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2025 року Україна успішно провела один з перших спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Імпорт електроенергії з ЄС стане більш прогнозованим, а постачання розпочнеться у січні.

Євген Устименко

