11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Украина увеличила максимальную мощность импорта электроэнергии из ЕС до 2450 МВт - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В начале января 2026 года пропускная способность для импорта электроэнергии из ЕС в Украину-Молдову возросла до 2450 МВт. Это стало результатом сотрудничества между операторами систем передачи и повышает устойчивость энергосистемы Украины.

Украина увеличила максимальную мощность импорта электроэнергии из ЕС до 2450 МВт - Укрэнерго

В начале января 2026 года до 2450 МВт возросла максимальная пропускная способность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии из Европейского Союза в общий блок регулирования Украина-Молдова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Подробности

Это стало результатом сотрудничества между операторами систем передачи, входящими в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR), ENTSO-E и Региональным координационным центром TSCnet.

Как отметил председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, увеличение технической возможности для импорта электроэнергии в Украину в период холодов и в условиях российских атак, безусловно, является позитивным изменением.

Это дает нам дополнительные возможности для балансировки энергосистемы, повышает ее устойчивость к различным угрозам. В то же время, стоит понимать, что импорт электроэнергии - это вопрос как технической возможности, так и рынка. То есть, определяющими являются факторы как технической возможности межгосударственных линий, так и цен на электроэнергию в Украине и соседних государствах. Впрочем, в любом случае, январский рост максимальной мощности импорта из государств ЕС - это фактор, позитивно влияющий на нашу энергосистему. Кстати, сегодня по объему суточного импорта - мы уже превзошли самый высокий показатель прошлого года 

- говорится в заявлении.

Как отметили в Укрэнерго, техническая возможность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии в Украину и Молдову ежемесячно определяется в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR). Предыдущее значение максимальной согласованной мощности импорта для блока Украина-Молдова составляло 2150 МВт.

Напомним

В конце декабря 2025 года Украина успешно провела один из первых совместных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений на границах со Словакией, Венгрией и Румынией. Импорт электроэнергии из ЕС станет более прогнозируемым, а поставки начнутся в январе.

Евгений Устименко

