Украина увеличила максимальную мощность импорта электроэнергии из ЕС до 2450 МВт - Укрэнерго

В начале января 2026 года до 2450 МВт возросла максимальная пропускная способность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии из Европейского Союза в общий блок регулирования Украина-Молдова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Подробности

Это стало результатом сотрудничества между операторами систем передачи, входящими в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR), ENTSO-E и Региональным координационным центром TSCnet.

Как отметил председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, увеличение технической возможности для импорта электроэнергии в Украину в период холодов и в условиях российских атак, безусловно, является позитивным изменением.

Это дает нам дополнительные возможности для балансировки энергосистемы, повышает ее устойчивость к различным угрозам. В то же время, стоит понимать, что импорт электроэнергии - это вопрос как технической возможности, так и рынка. То есть, определяющими являются факторы как технической возможности межгосударственных линий, так и цен на электроэнергию в Украине и соседних государствах. Впрочем, в любом случае, январский рост максимальной мощности импорта из государств ЕС - это фактор, позитивно влияющий на нашу энергосистему. Кстати, сегодня по объему суточного импорта - мы уже превзошли самый высокий показатель прошлого года - говорится в заявлении.

Как отметили в Укрэнерго, техническая возможность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии в Украину и Молдову ежемесячно определяется в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR). Предыдущее значение максимальной согласованной мощности импорта для блока Украина-Молдова составляло 2150 МВт.

Напомним

В конце декабря 2025 года Украина успешно провела один из первых совместных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений на границах со Словакией, Венгрией и Румынией. Импорт электроэнергии из ЕС станет более прогнозируемым, а поставки начнутся в январе.