Сибига передал румынскому МИД перечень наиболее насущных потребностей для восстановления украинской энергетической инфраструктуры

18:36 • 2506 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 7990 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 12057 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 14531 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 16188 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 19161 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15094 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34078 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 33498 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18212 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 26680 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 19766 просмотра
Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ19 января, 13:12 • 6236 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 11265 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto15:48 • 8052 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 19161 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34078 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 33498 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 50591 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 72336 просмотра
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 11369 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 29243 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 25245 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30624 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42864 просмотра
Сибига передал румынскому МИД перечень наиболее насущных потребностей для восстановления украинской энергетической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с румынской коллегой Оаной Тоей на Всемирном экономическом форуме. Сибига передал перечень насущных потребностей для восстановления энергоснабжения и отопления в Украине.

Сибига передал румынскому МИД перечень наиболее насущных потребностей для восстановления украинской энергетической инфраструктуры

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с румынской коллегой Оаной Тоей в рамках Всемирного экономического форума "WEF" 2026. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

В ходе переговоров украинский министр проинформировал румынскую сторону о текущей ситуации в Украине и последствиях российских ударов по энергетической системе. Андрей Сибига передал перечень наиболее насущных потребностей для восстановления энергоснабжения и обеспечения отопления в домах украинцев. 

Я сообщил о ситуации в Украине и ущербе, который Россия нанесла нашей энергетической системе. Я поделился перечнем самых насущных потребностей, чтобы вернуть свет и тепло в дома украинцев. Мы полагаемся на наших соседей в предоставлении дополнительной энергии и гуманитарной помощи

- написал Сибига.

Стороны также обменялись мнениями относительно актуальной геополитической динамики. Глава МИД Украины подчеркнул, что достижение мира в Украине является критически важным для европейской и глобальной безопасности.

По итогам встречи министры договорились об укреплении двустороннего и регионального сотрудничества в течение текущего года.

Украина увеличила максимальную мощность импорта электроэнергии из ЕС до 2450 МВт - Укрэнерго02.01.26, 17:02 • 4748 просмотров

Степан Гафтко

