Сибига передал румынскому МИД перечень наиболее насущных потребностей для восстановления украинской энергетической инфраструктуры

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с румынской коллегой Оаной Тоей в рамках Всемирного экономического форума "WEF" 2026. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

В ходе переговоров украинский министр проинформировал румынскую сторону о текущей ситуации в Украине и последствиях российских ударов по энергетической системе. Андрей Сибига передал перечень наиболее насущных потребностей для восстановления энергоснабжения и обеспечения отопления в домах украинцев.

Я сообщил о ситуации в Украине и ущербе, который Россия нанесла нашей энергетической системе. Я поделился перечнем самых насущных потребностей, чтобы вернуть свет и тепло в дома украинцев. Мы полагаемся на наших соседей в предоставлении дополнительной энергии и гуманитарной помощи - написал Сибига.

Стороны также обменялись мнениями относительно актуальной геополитической динамики. Глава МИД Украины подчеркнул, что достижение мира в Украине является критически важным для европейской и глобальной безопасности.

По итогам встречи министры договорились об укреплении двустороннего и регионального сотрудничества в течение текущего года.

