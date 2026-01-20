Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь на 1 миллион долларов: полный перечень оборудования

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 2416 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 8590 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 10232 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 18271 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 19238 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 20819 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20161 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17219 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36540 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67636 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 37006 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 39026 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 31311 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища10:30 • 5944 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 15219 просмотра
публикации
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 8552 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 15451 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 31550 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 67057 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 73544 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Кайя Каллас
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Франция
Дания
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 20 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 130 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 33016 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 48650 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 41235 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь на 1 миллион долларов: полный перечень оборудования

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Азербайджан предоставил Украине гуманитарную помощь в виде электрооборудования на 1 млн долларов США. Груз включает генераторы, трансформаторы и кабели, отправленный по распоряжению президента Алиева.

Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь на 1 миллион долларов: полный перечень оборудования

Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи, состоящую из электрооборудования. Общая стоимость помощи для Украины составляет 1 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Детали

Данный гуманитарный груз включает 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов. Отправка помощи обеспечена Министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

Азербайджан ранее также отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.

Общая стоимость азербайджанской гуманитарной помощи, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 млн долларов США.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с румынской коллегой Оаной Тоей в рамках Всемирного экономического форума "WEF" 2026. Он передал перечень насущных потребностей для восстановления энергоснабжения и отопления в Украине.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Ильхам Алиев
Андрей Сибига
Азербайджан
Румыния
Украина