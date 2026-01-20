Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь на 1 миллион долларов: полный перечень оборудования

Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи, состоящую из электрооборудования. Общая стоимость помощи для Украины составляет 1 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Детали

Данный гуманитарный груз включает 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов. Отправка помощи обеспечена Министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

Азербайджан ранее также отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.

Общая стоимость азербайджанской гуманитарной помощи, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 млн долларов США.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с румынской коллегой Оаной Тоей в рамках Всемирного экономического форума "WEF" 2026. Он передал перечень насущных потребностей для восстановления энергоснабжения и отопления в Украине.