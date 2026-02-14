Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США Рубіо

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 420 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
17:06 • 7216 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 11600 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 12470 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 14500 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 15756 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 13798 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14594 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14561 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14005 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.8м/с
85%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14 лютого, 10:59 • 10245 перегляди
Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловікVideo14 лютого, 13:12 • 10136 перегляди
Американські військові атакували судно наркоторговців у Карибському морі, загинули три людиниVideo14 лютого, 13:38 • 4270 перегляди
Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рфPhotoVideo16:50 • 5350 перегляди
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах17:39 • 4144 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 73403 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 113608 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 67682 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 85307 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 125990 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 14806 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 14505 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 17842 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 40918 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 39830 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Серіали
Шахед-136

Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США Рубіо

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент Зеленський поінформував держсекретаря США Рубіо про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Обговорювалися дипломатичний процес, допомога Україні взимку та посилення стійкості.

Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США Рубіо
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський озвучив деталі своєї зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента та Telegram глави держави.

Деталі

Зеленський поінформував Рубіо про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему. Під час зустрічі вони обговорили, як можна допомогти Україні захищати життя під час зимових холодів і посилити нашу стійкість.

Також детально обговорили дипломатичний процес і тристоронні зустрічі. Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід. Торкнулися і питання послідовності кроків. Важливо щоб був рух у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення

- йдеться в дописі Зеленського.

Додатково

Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого. Про це повідомляв речник Президента України Сергій Нікіфоров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Під час зустрічі Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.

Крім того, Зеленський зустрівся з Президентом Чехії Петером Павелом. Лідери обох держав обговорили військову підтримку України.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ільхам Алієв
Марко Рубіо
Женева
Марк Рютте
Петр Павел
НАТО
Азербайджан
Чехія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна