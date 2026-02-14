Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США Рубіо
Київ • УНН
Президент Зеленський поінформував держсекретаря США Рубіо про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Обговорювалися дипломатичний процес, допомога Україні взимку та посилення стійкості.
Президент України Володимир Зеленський озвучив деталі своєї зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента та Telegram глави держави.
Деталі
Зеленський поінформував Рубіо про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему. Під час зустрічі вони обговорили, як можна допомогти Україні захищати життя під час зимових холодів і посилити нашу стійкість.
Також детально обговорили дипломатичний процес і тристоронні зустрічі. Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід. Торкнулися і питання послідовності кроків. Важливо щоб був рух у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення
Додатково
Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого. Про це повідомляв речник Президента України Сергій Нікіфоров.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Під час зустрічі Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні.
Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.
Крім того, Зеленський зустрівся з Президентом Чехії Петером Павелом. Лідери обох держав обговорили військову підтримку України.