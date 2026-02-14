Зеленский раскрыл детали встречи с госсекретарем США Рубио

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил детали своей встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента и Telegram главы государства.

Детали

Зеленский проинформировал Рубио о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Во время встречи они обсудили, как можно помочь Украине защищать жизни во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость.

Также детально обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи. Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления - говорится в сообщении Зеленского.

Дополнительно

Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Об этом сообщал пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Во время встречи Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине.

Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны детально обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.

Кроме того, Зеленский встретился с Президентом Чехии Петером Павелом. Лидеры обоих государств обсудили военную поддержку Украины.