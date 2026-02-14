Зеленский раскрыл детали встречи с госсекретарем США Рубио

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 1610 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 9158 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 12350 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 13189 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 15010 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 15961 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 13916 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14655 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14599 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14061 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.7м/с
85%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ14 февраля, 10:59 • 10622 просмотра
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo14 февраля, 13:12 • 10485 просмотра
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 4936 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo16:50 • 6150 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 5152 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 73845 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 114832 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 68009 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 85593 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 126263 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 14955 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 14635 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 17974 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41113 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 39971 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Сериал

Зеленский раскрыл детали встречи с госсекретарем США Рубио

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Президент Зеленский проинформировал госсекретаря США Рубио о ситуации на фронте и последствиях российских ударов. Обсуждались дипломатический процесс, помощь Украине зимой и усиление устойчивости.

Зеленский раскрыл детали встречи с госсекретарем США Рубио
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил детали своей встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента и Telegram главы государства.

Детали

Зеленский проинформировал Рубио о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Во время встречи они обсудили, как можно помочь Украине защищать жизни во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость.

Также детально обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи. Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления

- говорится в сообщении Зеленского.

Дополнительно

Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Об этом сообщал пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Во время встречи Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине.

Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны детально обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.

Кроме того, Зеленский встретился с Президентом Чехии Петером Павелом. Лидеры обоих государств обсудили военную поддержку Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ильхам Алиев
Марко Рубио
Женева
Марк Рютте
Петр Павел
НАТО
Азербайджан
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина