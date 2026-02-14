Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні
Київ • УНН
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що дипломатична місія Азербайджану в Україні тричі зазнавала атаки.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Алієв, дипломатична місія Азербайджану тричі зазнавала атаки.
По нашому посольству в Україні було завдано три удари. Після першого ми подумали, що це могло бути випадковістю. Потім ми передали російській стороні координати наших дипломатичних представництв - консульського відділу, культурного центру, посольства. Попри це, послідували ще два удари. Це цілеспрямована атака на дипломатичні представництва Азербайджану
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.
Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки.