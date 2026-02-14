$42.990.00
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 10950 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14:24 • 11887 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 14008 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 15511 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 13685 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14518 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14510 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13954 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 26369 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що дипломатична місія Азербайджану в Україні тричі зазнавала атаки.

Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні
Фото: president.az

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Алієв, дипломатична місія Азербайджану тричі зазнавала атаки.

По нашому посольству в Україні було завдано три удари. Після першого ми подумали, що це могло бути випадковістю. Потім ми передали російській стороні координати наших дипломатичних представництв - консульського відділу, культурного центру, посольства. Попри це, послідували ще два удари. Це цілеспрямована атака на дипломатичні представництва Азербайджану

- заявив Алієв.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Євген Устименко

