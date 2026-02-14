Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине
Киев • УНН
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дипломатическая миссия Азербайджана в Украине трижды подвергалась атаке.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Подробности
Как отметил Алиев, дипломатическая миссия Азербайджана трижды подвергалась атаке.
По нашему посольству в Украине было нанесено три удара. После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств - консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана
