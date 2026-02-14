$42.990.00
17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине

Киев • УНН

 134 просмотра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дипломатическая миссия Азербайджана в Украине трижды подвергалась атаке.

Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине
Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

Как отметил Алиев, дипломатическая миссия Азербайджана трижды подвергалась атаке.

По нашему посольству в Украине было нанесено три удара. После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств - консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана

- заявил Алиев.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны подробно обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Евгений Устименко

