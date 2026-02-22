Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго

$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 20356 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 23267 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 39101 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 47873 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 39206 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 63416 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 66301 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41778 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38826 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Популярнi новини
Потрібні системи, що працюють проти балістики - Зеленський про масований обстріл 22 лютогоVideo22 лютого, 09:26 • 7718 перегляди
Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з областіPhotoVideo22 лютого, 10:36 • 8526 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo22 лютого, 12:22 • 17433 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівкиPhotoVideo22 лютого, 13:04 • 5666 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 14391 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 74852 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 84468 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 93299 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 105797 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 143873 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ігор Клименко
Олександр Сирський
Україна
Львів
Київська область
Дніпропетровська область
Державний кордон України
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 35423 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 37652 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 38179 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 29609 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 32139 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Guardian
Дипломатка

Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Генпрокурор США Пем Бонді обговорила з президентом Трампом інцидент у Мар-а-Лаго. Озброєного чоловіка застрелили після проникнення в резиденцію Трампа.

Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго

Генеральний прокурор США лем Бонді заявила, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом про "вторгнення та стрілянину" у Мар-а-Лаго, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Дякую, що президент США та наші співробітники правоохоронних органів у безпеці", — написала Пем Бонді в X.

Тим часом, директор ФБР Каш Патель заявив, що агентство "виділяє всі необхідні ресурси" для розслідування інциденту.

Спроба проникнення на територію резиденції Трампа: ЗМІ ідентифікували чоловіка, якого застрелили агенти22.02.26, 19:04 • 2960 переглядiв

Нагадаємо

Озброєного чоловіка застрелили співробітники Секретної служби США після проникнення в резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Інцидент стався вранці 22 лютого, коли Трамп був у Білому домі.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Сутички
Каш Патель
Пем Бонді
Секретна служба США
Білий дім
Дональд Трамп
Флорида