Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго
Київ • УНН
Генпрокурор США Пем Бонді обговорила з президентом Трампом інцидент у Мар-а-Лаго. Озброєного чоловіка застрелили після проникнення в резиденцію Трампа.
Генеральний прокурор США лем Бонді заявила, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом про "вторгнення та стрілянину" у Мар-а-Лаго, передає УНН із посиланням на Sky News.
"Дякую, що президент США та наші співробітники правоохоронних органів у безпеці", — написала Пем Бонді в X.
Тим часом, директор ФБР Каш Патель заявив, що агентство "виділяє всі необхідні ресурси" для розслідування інциденту.
Спроба проникнення на територію резиденції Трампа: ЗМІ ідентифікували чоловіка, якого застрелили агенти22.02.26, 19:04 • 2960 переглядiв
Нагадаємо
Озброєного чоловіка застрелили співробітники Секретної служби США після проникнення в резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Інцидент стався вранці 22 лютого, коли Трамп був у Білому домі.