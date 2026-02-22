Генпрокурор США поговорила с Трампом о вторжении и стрельбе в Мар-а-Лаго

$43.270.00
19:57 • 418 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 2388 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
14:20 • 14496 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 21984 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 24614 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 40152 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 48494 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 39703 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 64278 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 67742 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из области22 февраля, 10:36
Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - Клименко22 февраля, 12:10
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушения22 февраля, 12:22
Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки22 февраля, 13:04
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать20 февраля, 11:49
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 94137 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 144622 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже21 февраля, 15:47
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом21 февраля, 08:33
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21
Генпрокурор США поговорила с Трампом о вторжении и стрельбе в Мар-а-Лаго

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Генпрокурор США Пэм Бонди обсудила с президентом Трампом инцидент в Мар-а-Лаго. Вооруженного мужчину застрелили после проникновения в резиденцию Трампа.

Генпрокурор США поговорила с Трампом о вторжении и стрельбе в Мар-а-Лаго

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом о "вторжении и стрельбе" в Мар-а-Лаго, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Спасибо, что президент США и наши сотрудники правоохранительных органов в безопасности", — написала Пэм Бонди в X.

Тем временем директор ФБР Каш Патель заявил, что агентство "выделяет все необходимые ресурсы" для расследования инцидента.

Попытка проникновения на территорию резиденции Трампа: СМИ идентифицировали мужчину, застреленного агентами22.02.26, 19:04 • 3354 просмотра

Напомним

Вооруженный мужчина застрелен сотрудниками Секретной службы США после проникновения в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Инцидент произошел утром 22 февраля, когда Трамп был в Белом доме.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Каш Патель
Пэм Бонди
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Флорида