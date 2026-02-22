Генпрокурор США поговорила с Трампом о вторжении и стрельбе в Мар-а-Лаго
Киев • УНН
Генпрокурор США Пэм Бонди обсудила с президентом Трампом инцидент в Мар-а-Лаго. Вооруженного мужчину застрелили после проникновения в резиденцию Трампа.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом о "вторжении и стрельбе" в Мар-а-Лаго, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Спасибо, что президент США и наши сотрудники правоохранительных органов в безопасности", — написала Пэм Бонди в X.
Тем временем директор ФБР Каш Патель заявил, что агентство "выделяет все необходимые ресурсы" для расследования инцидента.
Напомним
Вооруженный мужчина застрелен сотрудниками Секретной службы США после проникновения в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Инцидент произошел утром 22 февраля, когда Трамп был в Белом доме.