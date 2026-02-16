Российская делегация прибудет в Женеву на переговоры во вторник утром - росСМИ
Российская делегация прибудет в Женеву рано утром во вторник и останется до вечера среды. Украинская переговорная группа уже отправилась в Швейцарию на консультации.
Делегация рф прилетит на переговоры в Женеву рано утром во вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, передает УНН.
Российская делегация прилетит на переговоры в Женеву рано утром во вторник и должна покинуть ее в среду вечером
Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона.
