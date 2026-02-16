$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16:45 • 4124 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 8614 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
13:44 • 18219 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
12:57 • 18758 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
16 февраля, 11:42 • 38844 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24061 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28436 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34643 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37264 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Российская делегация прибудет в Женеву на переговоры во вторник утром - росСМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Российская делегация прибудет в Женеву рано утром во вторник и останется до вечера среды. Украинская переговорная группа уже отправилась в Швейцарию на консультации.

Российская делегация прибудет в Женеву на переговоры во вторник утром - росСМИ

Делегация рф прилетит на переговоры в Женеву рано утром во вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, передает УНН.

Российская делегация прилетит на переговоры в Женеву рано утром во вторник и должна покинуть ее в среду вечером 

- говорится в сообщении.

Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет16.02.26, 16:49 • 3900 просмотров

Напомним

Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона. 

В кремле анонсировали обсуждение на переговорах в Женеве более широкого спектра вопросов, в частности территорий16.02.26, 12:28 • 2482 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Женева
Швейцария
Вашингтон
Украина