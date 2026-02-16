Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет
Киев • УНН
Заместитель главы мид рф сергей рябков сообщил, что российская делегация отправится в Женеву сегодня вечером. Переговорщики имеют четкие указания действовать в рамках понимания Анкориджа.
российская делегация отправится на переговоры в Женеву сегодня вечером. Об этом сообщил заместитель главы мид рф сергей рябков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"Делегация рф отправится на переговоры в Женеву в понедельник вечером", - сообщил Рябков.
Кроме того, по его словам, российские переговорщики отправляются в Женеву "с четкими указаниями действовать в рамках понимания Анкориджа".
Напомним
Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона.