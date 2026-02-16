$43.100.11
Эксклюзив
13:44 • 5688 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 10963 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 26790 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 19919 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 26005 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 33181 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36078 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 72794 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48868 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 39027 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Заместитель главы мид рф сергей рябков сообщил, что российская делегация отправится в Женеву сегодня вечером. Переговорщики имеют четкие указания действовать в рамках понимания Анкориджа.

Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет

российская делегация отправится на переговоры в Женеву сегодня вечером. Об этом сообщил заместитель главы мид рф сергей рябков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Делегация рф отправится на переговоры в Женеву в понедельник вечером", - сообщил Рябков.

Кроме того, по его словам, российские переговорщики отправляются в Женеву "с четкими указаниями действовать в рамках понимания Анкориджа".

В кремле анонсировали обсуждение на переговорах в Женеве более широкого спектра вопросов, в частности территорий16.02.26, 12:28 • 2114 просмотров

Напомним

Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Женева
Швейцария
Вашингтон