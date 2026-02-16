Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має

$43.100.11
Ексклюзив
13:44 • 4258 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 10126 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 24930 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 18964 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 25124 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 32590 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 35719 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 71774 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48799 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38965 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 16882 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 18948 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 23180 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 20791 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 18315 перегляди
Публікації
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 1932 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 4258 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 24939 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 71777 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 121991 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Музикант
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Львів
Дніпропетровська область
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 8080 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 23270 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 27244 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 35251 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 33434 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
ChatGPT

Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Заступник глави мзс рф сергій рябков повідомив, що російська делегація вирушить до Женеви сьогодні ввечері. Переговорники мають чіткі вказівки діяти в рамках розуміння Анкориджа.

Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має

російська делегація вирушить на переговори до Женеви сьогодні увечері. Про це повідомив заступник глави мзс рф сергій рябков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Делегація рф вирушить на переговори до Женеви у понеділок увечері", - повідомив рябков.

Крім того, за його словами, російські переговірники вирушають до Женеви "з чіткими вказівками діяти в рамках розуміння Анкориджа".

У кремлі анонсували обговорення на перемовинах у Женеві ширшого спектру питань, зокрема територій16.02.26, 12:28 • 2074 перегляди

Нагадаємо

Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Вашингтон