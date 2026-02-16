Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має
Київ • УНН
Заступник глави мзс рф сергій рябков повідомив, що російська делегація вирушить до Женеви сьогодні ввечері. Переговорники мають чіткі вказівки діяти в рамках розуміння Анкориджа.
російська делегація вирушить на переговори до Женеви сьогодні увечері. Про це повідомив заступник глави мзс рф сергій рябков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
"Делегація рф вирушить на переговори до Женеви у понеділок увечері", - повідомив рябков.
Крім того, за його словами, російські переговірники вирушають до Женеви "з чіткими вказівками діяти в рамках розуміння Анкориджа".
Нагадаємо
Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона.