Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
Киев • УНН
Украина, США и россия начинают очередной раунд переговоров. Глава украинской делегации Рустем Умеров поблагодарил США и Швейцарию за поддержку.
Украина, США и россия начинают новый раунд переговоров в Женеве, Умеров, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров в Telegram, пишет УНН.
Сегодня начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате – Украина, США, россия
Он выразил благодарность "американской стороне за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе", а Швейцарии - "за организацию и предоставленные условия для проведения встреч".
"Имеем согласованные Президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", - подчеркнул Умеров.
