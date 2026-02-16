Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Киев • УНН
В Украине за 5 часов количество ДТП удвоилось, достигнув 785 случаев, из них 79 – с пострадавшими. В Киеве зафиксировано 185 ДТП, 10 из которых – с пострадавшими.
Количество ДТП по Украине на фоне сложных зимних погодных условий сегодня удвоилось за 5 последних часов, достигнув 785, сообщил в понедельник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, пишет УНН.
Детали
Как отметил Белошицкий, с начала суток, по состоянию на 16:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:
- по Украине 785 вызовов о ДТП, из которых 79 вызовов о ДТП с пострадавшими, к сожалению, есть погибшие;
- по Киеву 185 вызовов, 10 из них ДТП с пострадавшими.
"Будьте максимально внимательны на дороге и по возможности воздержитесь от дальних поездок", - подчеркнул Белошицкий.
Напомним
На 11 часов сегодня в Украине произошло 377 ДТП, из них 87 - в Киеве, по стране возникают кратковременные осложнения движения, под особым вниманием - Киевская, Одесская, Житомирская, Ровенская, Львовская и другие области.