Эксклюзив
13:44 • 3010 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
12:57 • 7758 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 20862 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 16921 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 23132 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
16 февраля, 00:16 • 31076 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 34953 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 69294 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48692 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38862 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В Украине за 5 часов количество ДТП удвоилось, достигнув 785 случаев, из них 79 – с пострадавшими. В Киеве зафиксировано 185 ДТП, 10 из которых – с пострадавшими.

Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев

Количество ДТП по Украине на фоне сложных зимних погодных условий сегодня удвоилось за 5 последних часов, достигнув 785, сообщил в понедельник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, пишет УНН.

Детали

Как отметил Белошицкий, с начала суток, по состоянию на 16:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

  • по Украине 785 вызовов о ДТП, из которых 79 вызовов о ДТП с пострадавшими, к сожалению, есть погибшие;
    • по Киеву 185 вызовов, 10 из них ДТП с пострадавшими.

      "Будьте максимально внимательны на дороге и по возможности воздержитесь от дальних поездок", - подчеркнул Белошицкий.

      Напомним

      На 11 часов сегодня в Украине произошло 377 ДТП, из них 87 - в Киеве, по стране возникают кратковременные осложнения движения, под особым вниманием - Киевская, Одесская, Житомирская, Ровенская, Львовская и другие области.

      Юлия Шрамко

      ОбществоАвтоПогода и окружающая среда
      Алексей Белошицкий
      Морозы в Украине
      Дорожно-транспортное происшествие
      Снег в Украине
      Национальная полиция Украины
      Львовская область
      Ровненская область
      Житомирская область
      Киевская область
      Одесская область
      Украина
      Киев