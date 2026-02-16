$43.100.11
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
13:44 • 7234 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
12:57 • 11567 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
11:42 • 27793 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 20405 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 26358 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 33372 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36223 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 73257 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 11:51 • 48928 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження
14:10 • 3784 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
13:44 • 7234 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
11:42 • 27793 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 14:11 • 73257 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 123279 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта
13:26 • 9454 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
16 лютого, 01:45 • 23951 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20 • 27876 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54 • 35831 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43 • 34015 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків

В Україні за 5 годин кількість ДТП подвоїлася, сягнувши 785 випадків, з них 79 - з потерпілими. У Києві зафіксовано 185 ДТП, 10 з яких – з потерпілими.

Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків

Кількість ДТП по Україні на тлі складних зимових погодних умов сьогодні подвоїлися за 5 останніх годин, сягнувши 785, повідомив у понеділок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Білошицький, з початку доби, станом на 16:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

  • по Україні 785 викликів про ДТП, з яких 79 викликів про ДТП із потерпілими, на жаль, є загиблі;
    • по Києву 185 викликів 10 з них ДТП із потерпілими.

      "Будьте максимально уважними на дорозі та за можливості утримайтеся від дальніх поїздок", - наголосив Білошицький.

      Нагадаємо

      На 11 годину сьогодні в Україні сталося 377 ДТП, з них 87 - у Києві, по країні виникають короткочасні ускладнення руху, під особливою увагою - Київська, Одеська, Житомирська, Рівненська, Львівська та інші області.

      Юлія Шрамко

      СуспільствоАвтоПогода та довкілля
      Олексій Білошицький
      Морози в Україні
      Дорожньо-транспортна пригода
      Сніг в Україні
      Національна поліція України
      Львівська область
      Рівненська область
      Житомирська область
      Київська область
      Одеська область
      Україна
      Київ