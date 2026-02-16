Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Київ • УНН
В Україні за 5 годин кількість ДТП подвоїлася, сягнувши 785 випадків, з них 79 - з потерпілими. У Києві зафіксовано 185 ДТП, 10 з яких – з потерпілими.
Кількість ДТП по Україні на тлі складних зимових погодних умов сьогодні подвоїлися за 5 останніх годин, сягнувши 785, повідомив у понеділок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.
Деталі
Як зазначив Білошицький, з початку доби, станом на 16:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:
- по Україні 785 викликів про ДТП, з яких 79 викликів про ДТП із потерпілими, на жаль, є загиблі;
- по Києву 185 викликів 10 з них ДТП із потерпілими.
"Будьте максимально уважними на дорозі та за можливості утримайтеся від дальніх поїздок", - наголосив Білошицький.
Нагадаємо
На 11 годину сьогодні в Україні сталося 377 ДТП, з них 87 - у Києві, по країні виникають короткочасні ускладнення руху, під особливою увагою - Київська, Одеська, Житомирська, Рівненська, Львівська та інші області.