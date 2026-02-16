США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году прошла на фоне сложных трансатлантических дискуссий, заявлений о стратегической автономии Европы и продолжающейся войны России против Украины.

В ходе Мюнхенской конференции произошло много событий. США планируют предоставить Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году в рамках программы PURL, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня, а также открыта к выборам, если это необходимо, но, по его словам, для этого нужно желание России.

Канцлер Германии Мерц в своей речи подчеркнул важность создания сильной, единой и конвенционально способной армии в Европе, которая могла бы гарантировать безопасность континента без полной зависимости от США.

Стали ли события на Мюнхенской конференции по безопасности попыткой перезапустить отношения между США и Европой? Почему исчезла тема Гренландии? Насколько реальны разговоры о европейской армии? И что в итоге получила Украина? Об этом УНН поговорил с политологом Игорем Рейтеровичем.

Пытаются ли США перезапустить отношения с Европой?

Речь Госсекретаря Марко Рубио отличается и по сути, и по форме от прошлогодней речи вице-президента США Джей Ди Вэнса. По форме очевидно, что речь Рубио была намного мягче. Она была с ощутимо комплиментарной тональностью к европейцам - мол, мы великая цивилизация, нам надо жить вместе и сотрудничать - отметил эксперт.

Он добавил, что такое изменение интонации не обязательно означает фундаментальное изменение стратегии США.

Свидетельствует ли это об изменении позиции США? Частично да. Но это скорее игра в хорошего и плохого полицейского. Сначала приезжает Вэнс как "плохой полицейский", а через год - Рубио как "хороший" - говорит он.

По словам эксперта, стратегия заключается в постепенном закреплении договоренностей, достигнутых в течение года.

За это время Трамп по многим вопросам уже смог договориться с европейцами. Они решили ряд проблем, которые их волновали. И теперь Рубио приехал, чтобы мягче это подать: мы вместе, но у Европы есть свои задачи, которые надо выполнять - сказал Рейтерович.

Таким образом, нынешний тон выступлений США демонстрирует прагматизм и желание уменьшить напряжение в трансатлантических отношениях

Сейчас нельзя сказать, что между США и Европой какие-то непреодолимые споры. Многие принципиальные вопросы, которые были между Трампом и европейскими лидерами, уже урегулированы. Рубио должен был закрепить это и немного успокоить европейцев, чтобы они не волновались, что американцы вдруг уйдут. Думаю, в определенной мере ему это удалось - отметил эксперт.

Почему исчезла тема Гренландии?

Еще одной интригующей темой конференции был вопрос Гренландии, который в прошлом месяце вызвал шквал обсуждений в мировых медиа.

Игорь Рейтерович объяснил, что изменения в приоритетах США - это следствие типичного поведения Трампа, который активно меняет тон и методы давления в зависимости от реакции партнеров

Трамп - типичный Трамп. Он максимально поднимает ставки, нагнетает, угрожает. Далее есть два сценария. Если ему не дают отпор - он давит дальше и в конце концов получает желаемое. Если же есть консолидированная позиция и сопротивление - он резко сдает назад и начинает договариваться посередине - отметил эксперт.

Он уточнил, что ситуация с Гренландией развивалась именно по этому сценарию.

С Гренландией вышла именно такая история. Попробовал взять "наскоком" - не получилось. Это не восприняли европейцы, британцы, население Гренландии - инуиты, и, что важно, сами американцы. Идея им в целом не понравилась. В итоге Трамп сдал назад, начались переговоры, договорились о расширении американского присутствия. Он решил, что этого достаточно, и пошел дальше. Это довольно примитивная история, но она полностью соответствует его типичному поведению - сказал Рейтерович.

Готова ли Европа к стратегической автономии?

Одной из главных тем конференции стало обсуждение европейской оборонной автономии и возможности создания собственной армии. Игорь Рейтерович отметил, что реальные шаги пока отстают от заявлений.

Есть представители Европейского Союза, которые выступают против создания отдельной европейской армии. Они говорят, что это может помешать координации. Как по мне, это странные объяснения, которые не имеют отношения к реальности. Но дискуссия началась - и это уже важно. Она будет развиваться - отметил эксперт.

Он объяснил ограничения текущей европейской системы безопасности.

Сегодня единственная сильная армия в Европе - это украинская. Американские войска, которые стоят в Европе, тоже очень сильны, но они сильны во многом за счет ядерного оружия. Если представить войну конвенциональными методами, то здесь есть вопросы. Украина намного сильнее, не привлекать ее к мерам безопасности в Европе - глупость - говорит он.

Также эксперт подчеркнул риски для европейских стран в случае отсутствия собственной подготовки.

К сожалению, на первом этапе для европейцев это могло бы закончиться плохо. Россияне, пусть очень медленно, но учатся на тех ошибках, которые они допускали и продолжают допускать в Украине. Мы лучше подготовлены, но нас просто меньше - это ключевая проблема - сказал Рейтерович.

В то же время Рейтерович видит возможности для европейцев во взаимодействии с Украиной.

Европейцы это понимают. И они могут двигаться к тому, чтобы инвестировать в Украину как в гарантию собственной безопасности. Помощь украинской армии - это сдерживающий фактор для России не только для Украины, но и для самой Европы - отметил эксперт.

Что получила Украина?

Во время конференции обсуждалась и поддержка Украины, хотя в формате Мюнхенской конференции она не была столь масштабной, как на Рамштайне.

Я бы различал формат "Рамштайн" и Мюнхенскую конференцию. Это параллельные, но разные истории. На самой Мюнхенской конференции ничего экстраординарного Украина не услышала - отметил эксперт.

Он объяснил, что ключевым осталась стабильная поддержка от партнеров.

Мы услышали о продолжении поддержки со стороны Европы, о продолжении дипломатических усилий со стороны Соединенных Штатов. Американцы продолжают продавать оружие европейцам, которые передают его Украине. Но прорыва не произошло - говорит он.

Эксперт подытожил результаты для Украины.

Но это тоже результат. Могло быть хуже. Если ситуация не ухудшилась и мы остаемся в том формате, в котором функционируем последний год после избрания Трампа, - это уже неплохая история для нас. Нельзя сказать, что мы много выиграли, но мы точно не проиграли. А по некоторым направлениям смогли немного продвинуться. Какие-то договоренности, которые остались за закрытыми дверями, думаю, тоже в определенной мере пошли на пользу Украине — отметил эксперт.

Баланс между США и Европой

В заключение эксперт акцентировал, что Украине и Европе придется постоянно балансировать между американскими и европейскими подходами.

Мы пока что обречены искать баланс между европейцами и американцами. И европейцы также обречены его искать - говорит он.

Он объяснил, как этот баланс влияет на дипломатическую позицию Украины.

Зеленский может позволить себе немного жестче вести диалог с Трампом, показывая, что европейцы берут на себя значительную часть финансово-военной нагрузки. Но в любом случае нам нужно удерживать этот баланс - сказал Рейтерович.

И завершил оценкой итогов конференции.

Прорыва в Мюнхене не произошло. Но и ухудшения ситуации нет. А в нынешних условиях это уже очень хорошо - отметил эксперт.

Мюнхенская конференция подтвердила, что трансатлантическая координация между США и Европой восстанавливается после определенных периодов напряжения, но изменения происходят постепенно и стратегически взвешенно. США пытаются смягчить тон, демонстрируя готовность к сотрудничеству, тогда как Европа активно обсуждает усиление собственной оборонной способности.

Для Украины ключевым является то, что поддержка партнеров продолжается, финансовые и военные ресурсы поступают, а вопрос стратегической автономии ЕС и инвестиций в украинскую армию создает дополнительный механизм безопасности на континенте. Это означает, что Украина остается в фокусе глобальной архитектуры безопасности и может полагаться на стабильную поддержку, хотя полного прорыва в дипломатических вопросах не произошло.

В то же время конференция показала, что Европа еще не готова полностью заменить американское присутствие, но делает заметные шаги для укрепления собственной оборонной автономии. Баланс между США и Европой остается ключевым фактором, а Украина в этом контексте получает не только поддержку, но и весомый стимул к дальнейшей модернизации и усилению собственной армии.

Мюнхенская конференция подтвердила: никакого радикального изменения курса нет, стратегическая стабильность и готовность партнеров поддерживать Украину остаются на высоком уровне, что является весомым сигналом для Москвы.