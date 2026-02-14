Програма PURL цього року обійдеться в 15 млрд доларів - Рютте

У 2026 році США вироблять і передадуть Україні озброєння приблизно на 15 млрд доларів у межах програми PURL. Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Деталі

"США продовжують постачати України багато всього. Це і програма PURL, яка цього року - 15 млрд доларів. Важливо, щоб ці гроші були", - сказав Рютте.

Він зазначив, що фінансування програми здійснюють європейські та канадські союзники.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що фінансова підтримка Європи дозволяє Україні перехоплювати російські балістичні ракети. Європа оплачує здатність України зупиняти балістичні удари.