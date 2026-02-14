Программа PURL в этом году обойдется в 15 млрд долларов - Рютте

В 2026 году США произведут и передадут Украине вооружение примерно на 15 млрд долларов в рамках программы PURL. Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

"США продолжают поставлять Украине много всего. Это и программа PURL, которая в этом году - 15 млрд долларов. Важно, чтобы эти деньги были", - сказал Рютте.

Он отметил, что финансирование программы осуществляют европейские и канадские союзники.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что финансовая поддержка Европы позволяет Украине перехватывать российские баллистические ракеты. Европа оплачивает способность Украины останавливать баллистические удары.