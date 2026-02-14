$42.990.00
12:44 • 368 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 1106 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 3146 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 7332 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 10084 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 11651 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 23832 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40874 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35898 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35632 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Программа PURL в этом году обойдется в 15 млрд долларов - Рютте

Киев • УНН

 • 4 просмотра

США планируют предоставить Украине вооружение на 15 млрд долларов до 2026 года в рамках программы PURL. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции, отметив финансирование от европейских и канадских союзников.

Программа PURL в этом году обойдется в 15 млрд долларов - Рютте

В 2026 году США произведут и передадут Украине вооружение примерно на 15 млрд долларов в рамках программы PURL. Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

"США продолжают поставлять Украине много всего. Это и программа PURL, которая в этом году - 15 млрд долларов. Важно, чтобы эти деньги были", - сказал Рютте.

Он отметил, что финансирование программы осуществляют европейские и канадские союзники.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что финансовая поддержка Европы позволяет Украине перехватывать российские баллистические ракеты. Европа оплачивает способность Украины останавливать баллистические удары.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Канада
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина