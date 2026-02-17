Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?

Могут ли устрицы, шоколад или авокадо повысить либидо? А духи с феромонами сделать нас привлекательнее? О том, что из этого имеет научное обоснование, а что остается красивой легендой, рассказал журналистке УНН президент ассоциации диетологов Украины, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины Олег Швец.

Тема афродизиаков давно балансирует между наукой и мифами. По словам Олега Швеца, современная наука действительно изучает влияние пищи на сексуальную функцию, но однозначных ответов пока немного.

Наука и афродизиаки - это немного разные направления деятельности. Наука изучает, как различные растения и пищевые продукты влияют на функции организма, в частности на сексуальное влечение и либидо. Некоторые продукты в исследованиях демонстрируют определенные признаки положительного влияния. Но исследования еды очень сложны: в отличие от лекарств, трудно четко отделить физиологический эффект от психологического - объясняет эксперт.

Среди самых популярных "продуктов любви" традиционно называют устрицы, авокадо, темный шоколад и ягоды. Им приписывают способность стимулировать выработку гормонов, однако доказательная база остается ограниченной.

Убеждение, что устрицы или авокадо положительно влияют на половое влечение, частично связано с их составом: например, содержанием цинка или полезных жирных кислот. Есть наблюдения, что флавоноиды из ягод могут улучшать кровообращение и влиять на эректильную функцию. Но эти данные пока не являются убедительными. Поэтому слово "миф" здесь частично уместно, хотя мне больше нравится слово "гипотеза" - говорит Олег Швец.

В то же время, эксперт подчеркивает: прямое влияние на гормональный баланс оказывает питание в целом. Поэтому здесь речь больше об общем рационе, а не о "магических" ингредиентах.

Все процессы в организме абсолютно зависят от питания, в том числе и продукция гормонов и половые функции. Авокадо, орехи, ягоды, темный шоколад - это компоненты сбалансированного рациона. Жиры из этих продуктов способствуют синтезу половых гормонов, в частности тестостерона и эстрогена. Если человек потребляет их регулярно, это может иметь положительный эффект, но как часть здорового образа жизни, а не как отдельное "волшебное" средство - отмечает эксперт.

Отдельно часто говорят о духах с феромонами и "возбуждающих" запахах. Здесь также все не так однозначно, потому что реакция на аромат индивидуальна и зависит от личных ассоциаций и опыта.

Все, что стимулирует наши чувства: запах, вкус, прикосновение, может влиять на возбуждение. Но эта реакция очень персонифицирована. Один и тот же аромат может кому-то нравиться и усиливать привлекательность, а у другого вызывать обратную реакцию. Поэтому универсального "запаха любви" не существует - подчеркивает президент ассоциации диетологов.

Итак, большинство афродизиаков - это больше гипотезы, чем доказанные инструменты повышения либидо. Самый убедительный "рецепт" повышенного либидо и привлекательности - это сбалансированное питание, физическая активность и психоэмоциональный комфорт. А вот романтическое настроение часто создает не столько продукт на тарелке, сколько атмосфера за столом.

