Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Експерт Олег Швець розповів, що вплив устриць, шоколаду та авокадо на лібідо є гіпотезою. Загальне збалансоване харчування має прямий вплив на гормональний баланс.

Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?

Чи можуть устриці, шоколад або авокадо підвищити лібідо? А парфуми з феромонами зробити нас привабливішими? Про те, що з цього має наукове підґрунтя, а що лишається красивою легендою, розповів журналістці УНН, президент асоціації дієтологів України, завідувач кафедри громадського здоров'я і нутриціології НУБіП України Олег Швець.

Деталі

Тема афродизіаків давно балансує між наукою та міфами. За словами Олега Швець, сучасна наука дійсно вивчає вплив їжі на сексуальну функцію, але однозначних відповідей поки що небагато.

Наука і афродизіаки - це трохи різні напрямки діяльності. Наука вивчає, як різні рослини й харчові продукти впливають на функції організму, зокрема на сексуальний потяг і лібідо. Деякі продукти в дослідженнях демонструють певні ознаки позитивного впливу. Але дослідження їжі дуже складні: на відміну від ліків, важко чітко відокремити фізіологічний ефект від психологічного

- пояснює експерт.

Серед найпопулярніших "продуктів кохання" традиційно називають устриці, авокадо, темний шоколад і ягоди. Їм приписують здатність стимулювати вироблення гормонів, однак доказова база залишається обмеженою.

Грейпфрут: користь, можливі ризики та протипоказання05.02.26, 09:21 • 3573 перегляди

Переконання, що устриці чи авокадо позитивно впливають на статевий потяг, частково пов’язані з їхнім складом: наприклад, вмістом цинку або корисних жирних кислот. Є спостереження, що флавоноїди з ягід можуть покращувати кровообіг і впливати на еректильну функцію. Але ці дані поки що не є переконливими. Тому слово "міф" тут частково доречне, хоча мені більше подобається слово "гіпотеза"

- каже Олег Швець.

Водночас, експерт наголошує: прямий вплив на гормональний баланс має харчування в цілому. Тож, тут мова більше про загальний раціон, а не про "магічні" інгредієнти.

Усі процеси в організмі абсолютно залежать від харчування, зокрема й продукція гормонів та статеві функції. Авокадо, горіхи, ягоди, темний шоколад - це компоненти збалансованого раціону. Жири з цих продуктів сприяють синтезу статевих гормонів, зокрема тестостерону й естрогену. Якщо людина споживає їх регулярно, це може мати позитивний ефект, але як частина здорового способу життя, а не як окремий "чарівний" засіб

- зазначає експерт.

Окремо часто говорять про парфуми з феромонами та "збуджуючі" запахи. Тут також усе не так однозначно, бо реакція на аромат є індивідуальною і залежить від особистих асоціацій та досвіду.

Усе, що стимулює наші чуття: запах, смак, дотик, може впливати на збудження. Але ця реакція дуже персоніфікована. Один і той самий аромат може комусь подобатися й підсилювати привабливість, а в іншого викликати зворотну реакцію. Тому універсального "запаху кохання" не існує

- підкреслює президент асоціації дієтологів.

Отже, більшість афродизіаків - це більше гіпотези, ніж доведені інструменти підвищення лібідо. Найбільш переконливий "рецепт" підвищеного лібідо та привабливості - це збалансоване харчування, фізична активність і психоемоційний комфорт. А от романтичний настрій часто створює не стільки продукт на тарілці, скільки атмосфера за столом.

Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках11.02.26, 11:46 • 24790 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я