Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотников

04:30 • 9426 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 16016 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 26574 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 22490 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 35862 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 28920 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 49697 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26775 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29750 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35716 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман16 февраля, 19:55 • 6216 просмотра
Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин16 февраля, 20:21 • 4318 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 10641 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 3828 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 4286 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 13568 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 24342 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 35872 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 49700 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 83426 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Село
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 4442 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 10701 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 13310 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 23027 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 29147 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Grand Theft Auto

Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотников

Киев • УНН

 • 446 просмотра

За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов. Также уничтожено 614 БПЛА, 71 единица автомобильной техники, 4 артиллерийские системы, 3 боевые бронированные машины и 2 танка.

Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотников

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины представил свежие данные о потерях российских захватчиков по состоянию на утро 17 февраля. В течение последних 24 часов украинские защитники ликвидировали 890 оккупантов, технику и БПЛА врага. Об этом пишет УНН.

Детали

Наиболее результативным направлением работы Сил обороны за минувшие сутки стало уничтожение беспилотных систем и транспортного обеспечения оккупантов. Кроме 890 военнослужащих, которые были "отминусованы", враг потерял значительное количество ресурсов:

  • Личный состав – 890 оккупантов ликвидировано;
    • БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 единиц уничтожено;
      • Автомобильная техника и автоцистерны – 71 единица сожжена;
        • Артиллерийские системы – 4 единицы демилитаризовано;
          • Боевые бронированные машины – 3 единицы разбито;
            • Танки – 2 единицы превращены в металлолом.

