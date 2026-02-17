Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотников
Киев • УНН
За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов. Также уничтожено 614 БПЛА, 71 единица автомобильной техники, 4 артиллерийские системы, 3 боевые бронированные машины и 2 танка.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины представил свежие данные о потерях российских захватчиков по состоянию на утро 17 февраля. В течение последних 24 часов украинские защитники ликвидировали 890 оккупантов, технику и БПЛА врага. Об этом пишет УНН.
Детали
Наиболее результативным направлением работы Сил обороны за минувшие сутки стало уничтожение беспилотных систем и транспортного обеспечения оккупантов. Кроме 890 военнослужащих, которые были "отминусованы", враг потерял значительное количество ресурсов:
- Личный состав – 890 оккупантов ликвидировано;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 единиц уничтожено;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 71 единица сожжена;
- Артиллерийские системы – 4 единицы демилитаризовано;
- Боевые бронированные машины – 3 единицы разбито;
- Танки – 2 единицы превращены в металлолом.
