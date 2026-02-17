Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотників
Київ • УНН
За останню добу Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів. Також знищено 614 БПЛА, 71 одиницю автомобільної техніки, 4 артилерійські системи, 3 бойові броньовані машини та 2 танки.
Генеральний штаб Збройних Сил України представив свіжі дані про втрати російських загарбників станом на ранок 17 лютого. Протягом останніх 24 годин українські захисники ліквідували 890 окупантів, техніку та БПЛА ворога. Про це пише УНН.
Деталі
Найбільш результативним напрямком роботи Сил оборони за минулу добу стало нищення безпілотних систем та транспортного забезпечення окупантів. Окрім 890 військовослужбовців, яких було "відмінусовано", ворог втратив значну кількість ресурсів:
- Особовий склад – 890 окупантів ліквідовано;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 одиниць знищено;
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 71 одиниця спалена;
- Артилерійські системи – 4 одиниці демілітаризовано;
- Бойові броньовані машини – 3 одиниці розбито;
- Танки – 2 одиниці перетворено на брухт.
