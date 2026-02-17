$43.100.11
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 15485 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 26041 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 22170 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 35480 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 28827 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 49495 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26756 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29734 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35703 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотників

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За останню добу Сили оборони України ліквідували 890 російських окупантів. Також знищено 614 БПЛА, 71 одиницю автомобільної техніки, 4 артилерійські системи, 3 бойові броньовані машини та 2 танки.

Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотників

Генеральний штаб Збройних Сил України представив свіжі дані про втрати російських загарбників станом на ранок 17 лютого. Протягом останніх 24 годин українські захисники ліквідували 890 окупантів, техніку та БПЛА ворога. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільш результативним напрямком роботи Сил оборони за минулу добу стало нищення безпілотних систем та транспортного забезпечення окупантів. Окрім 890 військовослужбовців, яких було "відмінусовано", ворог втратив значну кількість ресурсів:

  • Особовий склад – 890 окупантів ліквідовано;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 одиниць знищено;
      • Автомобільна техніка та автоцистерни – 71 одиниця спалена;
        • Артилерійські системи – 4 одиниці демілітаризовано;
          • Бойові броньовані машини – 3 одиниці розбито;
            • Танки – 2 одиниці перетворено на брухт.

