Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине

Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало все имеющиеся силы и ресурсы в ответ на масштабную активность дальней авиации рф, которая утром 17 февраля нанесла очередной удар по украинским городам. Об этом командование сообщило на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Решение о поднятии истребителей было принято в соответствии с действующими процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации вблизи границ НАТО. Польские военные отмечают, что такие действия носят исключительно превентивный характер и направлены на защиту собственного суверенного пространства в условиях высокой интенсивности ракетных пусков со стороны россии.

Ситуационный центр Оперативного командования ведет непрерывное наблюдение за движением вражеских объектов, координируя свои усилия с другими членами Альянса для предотвращения случайных инцидентов.

Из-за активности дальней авиации российской федерации военная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли состояния готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности прилегающих к зоне угрозы районов