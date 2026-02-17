Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине
Киев • УНН
Польша активировала все имеющиеся силы и ресурсы в ответ на ракетный удар РФ по Украине 17 февраля. Истребители подняты в небо, а ПВО приведено в готовность.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало все имеющиеся силы и ресурсы в ответ на масштабную активность дальней авиации рф, которая утром 17 февраля нанесла очередной удар по украинским городам. Об этом командование сообщило на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Решение о поднятии истребителей было принято в соответствии с действующими процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации вблизи границ НАТО. Польские военные отмечают, что такие действия носят исключительно превентивный характер и направлены на защиту собственного суверенного пространства в условиях высокой интенсивности ракетных пусков со стороны россии.
Ситуационный центр Оперативного командования ведет непрерывное наблюдение за движением вражеских объектов, координируя свои усилия с другими членами Альянса для предотвращения случайных инцидентов.
Состояние готовности сил ПВО и радиолокации
Из-за активности дальней авиации российской федерации военная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли состояния готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности прилегающих к зоне угрозы районов
Помимо авиационной составляющей, польская сторона усилила контроль за небом с помощью систем радиообнаружения и дальномерной разведки. Военные заверили, что подчиненные силы остаются в режиме немедленного реагирования на любые изменения обстановки, особенно учитывая то, что часть российских ракет во время атаки 17 февраля держала курс на западные области Украины. Пока официальная Варшава не сообщала о нарушении своего воздушного пространства во время этого инцидента.
