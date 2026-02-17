Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине

$43.100.11
51.130.09
ukenru
04:30 • 11296 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 18507 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 29083 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 24118 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 37844 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 29504 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 50765 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26940 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29894 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35813 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0.7м/с
84%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин16 февраля, 20:21 • 6092 просмотра
Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence16 февраля, 21:26 • 4544 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 11828 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 5898 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 6484 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 14563 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 25319 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 37847 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 50768 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 84078 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 6738 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 11317 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 13902 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 23482 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 29512 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Золото

Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Польша активировала все имеющиеся силы и ресурсы в ответ на ракетный удар РФ по Украине 17 февраля. Истребители подняты в небо, а ПВО приведено в готовность.

Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине

Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало все имеющиеся силы и ресурсы в ответ на масштабную активность дальней авиации рф, которая утром 17 февраля нанесла очередной удар по украинским городам. Об этом командование сообщило на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Решение о поднятии истребителей было принято в соответствии с действующими процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации вблизи границ НАТО. Польские военные отмечают, что такие действия носят исключительно превентивный характер и направлены на защиту собственного суверенного пространства в условиях высокой интенсивности ракетных пусков со стороны россии.

Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотников17.02.26, 06:57 • 1886 просмотров

Ситуационный центр Оперативного командования ведет непрерывное наблюдение за движением вражеских объектов, координируя свои усилия с другими членами Альянса для предотвращения случайных инцидентов.

Состояние готовности сил ПВО и радиолокации

Из-за активности дальней авиации российской федерации военная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли состояния готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности прилегающих к зоне угрозы районов

– отмечается в сообщении Оперативного командования в соцсети X.

Помимо авиационной составляющей, польская сторона усилила контроль за небом с помощью систем радиообнаружения и дальномерной разведки. Военные заверили, что подчиненные силы остаются в режиме немедленного реагирования на любые изменения обстановки, особенно учитывая то, что часть российских ракет во время атаки 17 февраля держала курс на западные области Украины. Пока официальная Варшава не сообщала о нарушении своего воздушного пространства во время этого инцидента. 

Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО17.02.26, 06:30 • 11301 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
НАТО
Варшава
Украина
Польша