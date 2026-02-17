Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні
Київ • УНН
Польща активувала всі наявні сили та ресурси у відповідь на ракетний удар рф по Україні 17 лютого. Винищувачі піднято в небо, а ППО приведено в готовність.
Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало всі наявні сили та ресурси у відповідь на масштабну активність дальньої авіації рф, яка вранці 17 лютого завдала чергового удару по українських містах. Про це командування повідомило на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Рішення про підняття винищувачів було прийняте відповідно до чинних процедур реагування на надзвичайні ситуації поблизу кордонів НАТО. Польські військові наголошують, що такі дії мають виключно превентивний характер і спрямовані на захист власного суверенного простору в умовах високої інтенсивності ракетних пусків із боку росії.
Ситуаційний центр Оперативного командування веде безперервне спостереження за рухом ворожих об'єктів, координуючи свої зусилля з іншими членами Альянсу для запобігання випадковим інцидентам.
Стан готовності сил ППО та радіолокації
Через активність дальньої авіації російської федерації військова авіація почала діяти у повітряному просторі Польщі. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки прилеглих до зони загрози районів
Окрім авіаційної складової, польська сторона посилила контроль за небом за допомогою систем радіовиявлення та далекомірної розвідки. Військові запевнили, що підпорядковані сили залишаються в режимі негайного реагування на будь-які зміни обстановки, особливо з огляду на те, що частина російських ракет під час атаки 17 лютого тримала курс на західні області України. Наразі офіційна Варшава не повідомляла про порушення свого повітряного простору під час цього інциденту.
