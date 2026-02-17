Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні

$43.100.11
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 18797 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 29337 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 24302 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 38079 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 29579 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 50898 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26959 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29913 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 35829 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін
Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 38074 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 50894 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 84155 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Польща активувала всі наявні сили та ресурси у відповідь на ракетний удар рф по Україні 17 лютого. Винищувачі піднято в небо, а ППО приведено в готовність.

Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні

Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало всі наявні сили та ресурси у відповідь на масштабну активність дальньої авіації рф, яка вранці 17 лютого завдала чергового удару по українських містах. Про це командування повідомило на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Рішення про підняття винищувачів було прийняте відповідно до чинних процедур реагування на надзвичайні ситуації поблизу кордонів НАТО. Польські військові наголошують, що такі дії мають виключно превентивний характер і спрямовані на захист власного суверенного простору в умовах високої інтенсивності ракетних пусків із боку росії.

Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотників17.02.26, 06:57 • 2034 перегляди

Ситуаційний центр Оперативного командування веде безперервне спостереження за рухом ворожих об'єктів, координуючи свої зусилля з іншими членами Альянсу для запобігання випадковим інцидентам.

Стан готовності сил ППО та радіолокації

Через активність дальньої авіації російської федерації військова авіація почала діяти у повітряному просторі Польщі. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки прилеглих до зони загрози районів

– зазначається у повідомленні Оперативного командування у соцмережі X.

Окрім авіаційної складової, польська сторона посилила контроль за небом за допомогою систем радіовиявлення та далекомірної розвідки. Військові запевнили, що підпорядковані сили залишаються в режимі негайного реагування на будь-які зміни обстановки, особливо з огляду на те, що частина російських ракет під час атаки 17 лютого тримала курс на західні області України. Наразі офіційна Варшава не повідомляла про порушення свого повітряного простору під час цього інциденту. 

Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО17.02.26, 06:30 • 11496 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Повітряна тривога
Війна в Україні
НАТО
Варшава
Україна
Польща