Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий

Государственная служба занятости в этом году предложила своим клиентам уже более 83 тысяч вакансий и уже сформировала ТОП-10 самых востребованных профессий этого года, передает УНН.

Как сообщили в Службе занятости, активнее всего работодатели предлагали работу на должности водителей, продавцов и подсобных рабочих.

В ТОП-10 самых востребованных профессий вошли:

1. Водитель автотранспортных средств. Это квалифицированный специалист, обеспечивающий безопасную перевозку пассажиров или грузов. Данная профессия относится к водителям легкового, грузового транспорта и автобусов. В целом, с начала года было более 3 тысяч таких предложений.

2. Продавец продовольственных товаров. Он является квалифицированным работником торговой сети. Такой сотрудник принимает продукты питания от поставщиков, отвечает за их хранение, раскладывает в торговом зале и реализует. Таких должностей в Службе занятости с начала года насчитывается почти 3 тысячи.

3. Подсобный рабочий. Это работник, не имеющий специальной квалификации, но выполняющий вспомогательные работы на производстве, строительстве или складах. Чаще всего профессия требует выполнения обязанностей грузчика и уборщика. Также он часто занимается подготовкой инструментов для более квалифицированных работников. Идеальная работа для людей, не имеющих образования и особых навыков для выполнения более сложных задач. В целом было более 2,4 тысячи подобных предложений работы.

4. Продавец-консультант. Это специалист розничной торговли, который не только получает товар, размещает в торговом зале и продает. Главным отличием такого специалиста от других торговцев является то, что он консультирует покупателей, помогая в выборе покупки. Таких работников искали почти 2,2 тысячи раз.

5. Уборщик служебных помещений. Это работник, который создает чистоту в офисах, административных зданиях и учебных заведениях. Работу в этом месяце для них предлагали 2,1 тысяч раз.

6. Повар. Это специалист общественного питания, который готовит блюда и соответственно оформляет их подачу, при этом соблюдает технологические карты и санитарные нормы. Интересно, что в первую очередь многие люди представляют таких работников в ресторанах и кафе, но чаще всего повара выполняют работу в цехах. С начала года было почти 2 тысячи подобных вакансий.

7. Бухгалтер. Это специалист, ответственный за ведение финансового, налогового и управленческого учета. Такой работник формирует финансовую отчетность и контролирует законность хозяйственных операций предприятия, на котором работает. Статистика говорит о наличии 1,8 тысяч запросов на таких работников.

8. Швея. Это квалифицированный рабочий, который работает вручную или на швейном оборудовании. Такие специалисты создают или изменяют одежду, изделия из тканей, кожи или других материалов. Иногда они работают с обувью. Запрос на швей был на уровне 1,5 тысяч вакансий.

9. Сестра медицинская (брат медицинский). Это специалист среднего медицинского звена. Для такой работы требуется профессиональное образование. Работник на такой профессии ухаживает за пациентами, оказывает неотложную помощь, проводит некоторые относительно простые медицинские действия, например делает уколы, перевязки, ставит капельницы. Медицинских сестер и братьев в этом году приглашали на работу почти 1,3 тысячи раз.

10. Специалист государственной службы или местного самоуправления. Это должностное лицо, которое работает в исполнительных органах местных органов власти. Чаще всего такие работники реализуют местные программы развития и предоставляют услуги населению. Служба занятости предложила такую работу 1,2 тысячи раз.

От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине

Также с начала года работодатели через Службу занятости предложили 2730 вакансий, большинство из которых нельзя назвать популярными, ведь пока представлены всего одним или двумя предложениями работы.