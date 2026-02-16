Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 2122 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 5808 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 9916 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 19300 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 19412 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39724 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24227 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28517 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34714 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37337 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.8м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 25335 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 15142 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 21309 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 13216 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 4186 просмотра
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 13531 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 19286 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39713 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 78067 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 127704 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 2644 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 15398 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26388 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 30040 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 37861 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Государственная служба занятости предложила более 83 тысяч вакансий в этом году, сформировав ТОП-10 самых востребованных профессий. Больше всего искали водителей, продавцов и подсобных рабочих.

Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий

Государственная служба занятости в этом году предложила своим клиентам уже более 83 тысяч вакансий и уже сформировала ТОП-10 самых востребованных профессий этого года, передает УНН.

Как сообщили в Службе занятости, активнее всего работодатели предлагали работу на должности водителей, продавцов и подсобных рабочих.

В ТОП-10 самых востребованных профессий вошли:

1. Водитель автотранспортных средств. Это квалифицированный специалист, обеспечивающий безопасную перевозку пассажиров или грузов. Данная профессия относится к водителям легкового, грузового транспорта и автобусов. В целом, с начала года было более 3 тысяч таких предложений.

2. Продавец продовольственных товаров. Он является квалифицированным работником торговой сети. Такой сотрудник принимает продукты питания от поставщиков, отвечает за их хранение, раскладывает в торговом зале и реализует. Таких должностей в Службе занятости с начала года насчитывается почти 3 тысячи.

3. Подсобный рабочий. Это работник, не имеющий специальной квалификации, но выполняющий вспомогательные работы на производстве, строительстве или складах. Чаще всего профессия требует выполнения обязанностей грузчика и уборщика. Также он часто занимается подготовкой инструментов для более квалифицированных работников. Идеальная работа для людей, не имеющих образования и особых навыков для выполнения более сложных задач. В целом было более 2,4 тысячи подобных предложений работы.

4. Продавец-консультант. Это специалист розничной торговли, который не только получает товар, размещает в торговом зале и продает. Главным отличием такого специалиста от других торговцев является то, что он консультирует покупателей, помогая в выборе покупки. Таких работников искали почти 2,2 тысячи раз.

5. Уборщик служебных помещений. Это работник, который создает чистоту в офисах, административных зданиях и учебных заведениях. Работу в этом месяце для них предлагали 2,1 тысяч раз.

6. Повар. Это специалист общественного питания, который готовит блюда и соответственно оформляет их подачу, при этом соблюдает технологические карты и санитарные нормы. Интересно, что в первую очередь многие люди представляют таких работников в ресторанах и кафе, но чаще всего повара выполняют работу в цехах. С начала года было почти 2 тысячи подобных вакансий.

7. Бухгалтер. Это специалист, ответственный за ведение финансового, налогового и управленческого учета. Такой работник формирует финансовую отчетность и контролирует законность хозяйственных операций предприятия, на котором работает. Статистика говорит о наличии 1,8 тысяч запросов на таких работников.

8. Швея. Это квалифицированный рабочий, который работает вручную или на швейном оборудовании. Такие специалисты создают или изменяют одежду, изделия из тканей, кожи или других материалов. Иногда они работают с обувью. Запрос на швей был на уровне 1,5 тысяч вакансий.

9. Сестра медицинская (брат медицинский). Это специалист среднего медицинского звена. Для такой работы требуется профессиональное образование. Работник на такой профессии ухаживает за пациентами, оказывает неотложную помощь, проводит некоторые относительно простые медицинские действия, например делает уколы, перевязки, ставит капельницы. Медицинских сестер и братьев в этом году приглашали на работу почти 1,3 тысячи раз.

10. Специалист государственной службы или местного самоуправления. Это должностное лицо, которое работает в исполнительных органах местных органов власти. Чаще всего такие работники реализуют местные программы развития и предоставляют услуги населению. Служба занятости предложила такую работу 1,2 тысячи раз.

От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине26.09.25, 10:59 • 2808 просмотров

Также с начала года работодатели через Службу занятости предложили 2730 вакансий, большинство из которых нельзя назвать популярными, ведь пока представлены всего одним или двумя предложениями работы.

Самыми популярными же среди соискателей работы были вакансии продавцов продовольственных товаров и подсобных работников, их искали по 8,2 тысячи раз. Третьей самой популярной в этом году среди безработных была профессия уборщика служебных помещений, ее стремились занять почти 4,8 тысячи человек

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономикапубликации
Тренд