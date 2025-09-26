От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине

$41.490.08
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 12516 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
05:30 • 19875 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 23837 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 36434 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34086 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 66867 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42688 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61909 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60401 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео
26 сентября, 01:05 • 19539 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США
26 сентября, 02:40 • 5274 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС
26 сентября, 02:59 • 19759 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига
03:46 • 15588 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07 • 6702 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
09:01 • 154 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
06:40 • 12520 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 19879 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынке
25 сентября, 14:30 • 26531 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов
25 сентября, 11:57 • 32818 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07 • 6734 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47 • 27518 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
25 сентября, 06:17 • 35655 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
23 сентября, 12:00 • 69090 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26 • 126716 просмотра
От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине

Киев • УНН

 • 886 просмотра

С начала года спрос на специалистов во многих сферах превышает предложение. Больше всего работодателям не хватает электромонтеров, ассистентов учителей, слесарей-сантехников, официантов и педагогических ассистентов в дошкольных учреждениях.

От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине

С начала года спрос на специалистов во многих сферах превышает предложение. Больше всего работодателям не хватает электромонтеров, ассистентов учителей и слесарей-сантехников, а также официантов и педагогических ассистентов в дошкольных учреждениях. Разница между вакансиями и имеющимися кадрами в этих профессиях достигает сотен и тысяч специалистов, пишет УНН со ссылкой на данные Государственной Службы занятости.

Детали

Как сообщается, наиболее востребованные профессии сейчас:

  • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: специалист, занимающийся монтажом, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом разнообразного электрического оборудования. По данным службы занятости, "работодателям не хватает 1,2 тысячи таких специалистов".
    • Ассистент учителя, особенно специалисты, умеющие работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности. "Разница между спросом и предложением составляет почти 1000 вакансий".
      • Слесарь-сантехник, занимающийся монтажом, ремонтом и обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и газоснабжения. Незаполненная потребность - более 900 работников, отмечают в службе.

        Также не хватает слесарей-ремонтников, занимающихся обслуживанием, диагностикой и ремонтом различных механизмов и оборудования. Нехватка кадров этой профессии измеряется в размере более 850 работников. Не хватает и ассистентов воспитателя в детских садах. Нехватка составляет 639 таких работников.

        Когда Украина может перейти на четырехдневную рабочую неделю? В Службе занятости дали ответ07.07.25, 18:46 • 2289 просмотров

        Разница между потребностью работодателей в официантах и предложением почти 600 вакансий. Нехватка операторов станков с программным управлением составляет более 500 специалистов. Не хватает почти столько же инспекторов пенитенциарной системы.

        Также не хватает 465 слесарей аварийно-восстановительных работ, которые устраняют повреждения водоснабжения и теплосетей, и 442 токаря.

        Также существуют вакансии, по которым украинцы не часто ищут работу, однако предложения есть. К ним относятся: строитель кораблей, редактор карт, киновед, танцор в ночном клубе и сборщик денег с торговых автоматов и турникетов

        – добавили в госслужбе занятости.

        309 тысяч вакансий за год: кого больше всего ищут украинские работодатели23.09.25, 17:44 • 3032 просмотра

        Алена Уткина

        Общество
        Электроэнергия
        Украина