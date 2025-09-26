От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине

С начала года спрос на специалистов во многих сферах превышает предложение. Больше всего работодателям не хватает электромонтеров, ассистентов учителей и слесарей-сантехников, а также официантов и педагогических ассистентов в дошкольных учреждениях. Разница между вакансиями и имеющимися кадрами в этих профессиях достигает сотен и тысяч специалистов, пишет УНН со ссылкой на данные Государственной Службы занятости.

Детали

Как сообщается, наиболее востребованные профессии сейчас:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: специалист, занимающийся монтажом, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом разнообразного электрического оборудования. По данным службы занятости, "работодателям не хватает 1,2 тысячи таких специалистов".

Ассистент учителя, особенно специалисты, умеющие работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности. "Разница между спросом и предложением составляет почти 1000 вакансий".

Слесарь-сантехник, занимающийся монтажом, ремонтом и обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и газоснабжения. Незаполненная потребность - более 900 работников, отмечают в службе.

Также не хватает слесарей-ремонтников, занимающихся обслуживанием, диагностикой и ремонтом различных механизмов и оборудования. Нехватка кадров этой профессии измеряется в размере более 850 работников. Не хватает и ассистентов воспитателя в детских садах. Нехватка составляет 639 таких работников.

Разница между потребностью работодателей в официантах и предложением почти 600 вакансий. Нехватка операторов станков с программным управлением составляет более 500 специалистов. Не хватает почти столько же инспекторов пенитенциарной системы.

Также не хватает 465 слесарей аварийно-восстановительных работ, которые устраняют повреждения водоснабжения и теплосетей, и 442 токаря.

Также существуют вакансии, по которым украинцы не часто ищут работу, однако предложения есть. К ним относятся: строитель кораблей, редактор карт, киновед, танцор в ночном клубе и сборщик денег с торговых автоматов и турникетов – добавили в госслужбе занятости.

