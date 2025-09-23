309 тысяч вакансий за год: кого больше всего ищут украинские работодатели

С начала года Государственная служба занятости помогла 238 тысячам украинцев найти работу или начать собственное дело. Всего было предложено 309 тысяч вакансий. Чаще всего искали подсобных рабочих, водителей и продавцов продовольственных товаров, тогда как желающих работать по этим специальностям кое-где оказалось даже больше, чем предложений, пишет УНН со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Детали

С начала года Государственная служба занятости, как указано, предложила 309 тысяч вакансий, благодаря чему удалось найти постоянную или временную работу или помочь открыть бизнес 238 тысячам человек.

Больше всего искали подсобных рабочих – 15 тысяч запросов с начала года... Однако количество людей, которые искали такую работу, выше предложения. "Подсобный рабочий" в своих резюме указали более 18 тысяч человек. Вторым по популярности предложением работы был водитель автотранспортных средств - более 13 тысяч запросов с начала года. А количество соискателей работы – только 10,6 тысячи человек. На третьем месте – вакансия продавца продовольственных товаров. Работодатели предлагали чуть более 13 тысяч рабочих мест для почти 20 тысяч соискателей работы в этом направлении - сообщили в Службе занятости.

Также популярными остаются продавцы-консультанты: зафиксировано более 9 тысяч предложений работы, тогда как претендентов - около 11 тысяч. Пятерку лидеров закрывает вакансия повара. Работодатели предлагали такую работу почти 8,7 тысячи раз и выбирали работников из почти 12 тысяч соискателей работы. На шестом месте – уборщик служебных помещений. Таких предложений было почти 8 тысяч, а вот соискателей работы в этом направлении - 10,5 тысяч.

Седьмой по популярности среди вакансий остаются должности бухгалтеров: работодатели предлагали их более 6,7 тысячи раз, тогда как желающих занять такие места насчитывалось почти 9 тысяч. Восьмое место заняли учителя учреждений общего среднего образования - преподаватели начальных школ, гимназий и лицеев. Запрос на эти вакансии составлял около 4,7 тысячи, тогда как претендентов было 7 тысяч.

Девятую позицию занимают швеи: работодатели предлагали примерно 4,6 тысячи вакансий, а количество соискателей работы в этом направлении составляло 3,9 тысячи.

Замыкает десятку самых востребованных профессий медицинский персонал – медицинские сестры и братья. Такие вакансии предлагали около 4,5 тысяч раз, тогда как потенциальных работников на эти должности насчитывалось 6,7 тысячи.

Также существует перечень профессий, которые появляются на рынке труда очень нечасто. По одному случаю запросов от работодателей были такие специальности, как заведующий оранжереей, начальник мельницы, математик, бандурист, изготовитель шампанского, ведущий дискотеки, а также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики - подытожили в госслужбе.

Когда Украина может перейти на четырехдневную рабочую неделю? В Службе занятости дали ответ