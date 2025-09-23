309 тысяч вакансий за год: кого больше всего ищут украинские работодатели

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 3338 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 13789 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 12311 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 37277 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 33048 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 33307 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47868 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48476 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44508 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69719 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
23 сентября, 07:45 • 31793 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
23 сентября, 08:45 • 28235 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico
09:15 • 12520 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FT
10:03 • 16767 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
10:33 • 14109 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 13790 просмотра
Эксклюзив
12:09 • 13790 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
10:33 • 14109 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
23 сентября, 08:45 • 28235 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
23 сентября, 07:45 • 31794 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 05:00 • 37280 просмотра
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Дания
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
12:00 • 4792 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26 • 72518 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56 • 34704 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42 • 50205 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 101685 просмотра
МиГ-31
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
E-6 Mercury
Детонатор

309 тысяч вакансий за год: кого больше всего ищут украинские работодатели

Киев • УНН

 • 138 просмотра

С начала года Государственная служба занятости помогла 238 тысячам украинцев найти работу или начать собственное дело, предложив 309 тысяч вакансий. Наиболее востребованными были подсобные рабочие, водители и продавцы продовольственных товаров, при этом спрос на некоторые специальности превышал предложение.

309 тысяч вакансий за год: кого больше всего ищут украинские работодатели

С начала года Государственная служба занятости помогла 238 тысячам украинцев найти работу или начать собственное дело. Всего было предложено 309 тысяч вакансий. Чаще всего искали подсобных рабочих, водителей и продавцов продовольственных товаров, тогда как желающих работать по этим специальностям кое-где оказалось даже больше, чем предложений, пишет УНН со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Детали

С начала года Государственная служба занятости, как указано, предложила 309 тысяч вакансий, благодаря чему удалось найти постоянную или временную работу или помочь открыть бизнес 238 тысячам человек.

Больше всего искали подсобных рабочих – 15 тысяч запросов с начала года... Однако количество людей, которые искали такую работу, выше предложения. "Подсобный рабочий" в своих резюме указали более 18 тысяч человек. Вторым по популярности предложением работы был водитель автотранспортных средств - более 13 тысяч запросов с начала года. А количество соискателей работы – только 10,6 тысячи человек. На третьем месте – вакансия продавца продовольственных товаров. Работодатели предлагали чуть более 13 тысяч рабочих мест для почти 20 тысяч соискателей работы в этом направлении

- сообщили в Службе занятости.

Также популярными остаются продавцы-консультанты: зафиксировано более 9 тысяч предложений работы, тогда как претендентов - около 11 тысяч. Пятерку лидеров закрывает вакансия повара. Работодатели предлагали такую работу почти 8,7 тысячи раз и выбирали работников из почти 12 тысяч соискателей работы. На шестом месте – уборщик служебных помещений. Таких предложений было почти 8 тысяч, а вот соискателей работы в этом направлении - 10,5 тысяч.

Седьмой по популярности среди вакансий остаются должности бухгалтеров: работодатели предлагали их более 6,7 тысячи раз, тогда как желающих занять такие места насчитывалось почти 9 тысяч. Восьмое место заняли учителя учреждений общего среднего образования - преподаватели начальных школ, гимназий и лицеев. Запрос на эти вакансии составлял около 4,7 тысячи, тогда как претендентов было 7 тысяч.

Девятую позицию занимают швеи: работодатели предлагали примерно 4,6 тысячи вакансий, а количество соискателей работы в этом направлении составляло 3,9 тысячи.

Замыкает десятку самых востребованных профессий медицинский персонал – медицинские сестры и братья. Такие вакансии предлагали около 4,5 тысяч раз, тогда как потенциальных работников на эти должности насчитывалось 6,7 тысячи.

Также существует перечень профессий, которые появляются на рынке труда очень нечасто. По одному случаю запросов от работодателей были такие специальности, как заведующий оранжереей, начальник мельницы, математик, бандурист, изготовитель шампанского, ведущий дискотеки, а также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики

- подытожили в госслужбе.

Алена Уткина

