309 тисяч вакансій за рік: кого найбільше шукають українські роботодавці

Від початку року Державна служба зайнятості допомогла 238 тисячам українців знайти роботу чи започаткувати власну справу. Загалом було запропоновано 309 тисяч вакансій. Найчастіше шукали підсобних робітників, водіїв та продавців продовольчих товарів, тоді як охочих працювати за цими спеціальностями подекуди виявилося навіть більше, ніж пропозицій, пише УНН із посиланням на дані Державної служби зайнятості.

Деталі

З початку року Державна служба зайнятості, як вказано, запропонувала 309 тисяч вакансій, завдяки чому вдалося знайти постійну або тимчасову роботу чи допомогти відкрити бізнес 238 тисячам людей.

Найбільше шукали підсобних робітників – 15 тисяч запитів з початку року... Проте кількість людей, які шукали таку роботу, вища за пропозицію. "Підсобний робітник" у своїх резюме зазначили понад 18 тисяч осіб. Другою найпопулярнішою пропозицією роботи був водій автотранспортних засобів - понад 13 тисяч запитів з початку року. А кількість шукачів роботи – тільки 10,6 тисячі людей. На третьому місці – вакансія продавця продовольчих товарів. Роботодавці пропонували трохи більш як 13 тисяч робочих місць для майже 20 тисяч шукачів роботи в цьому напрямку - повідомили у Службі зайнятості.

Також популярними залишаються продавці-консультанти: зафіксовано понад 9 тисяч пропозицій роботи, тоді як претендентів - близько 11 тисяч. П’ятірку лідерів закриває вакансія кухаря. Роботодавці пропонували таку роботу майже 8,7 тисячі разів і обирали працівників із майже 12 тисяч шукачів роботи. На шостому місці – прибиральник службових приміщень. Таких пропозицій було майже 8 тисяч, а от шукачів роботи в цьому напрямку - 10,5 тисяч.

Сьомою за популярністю серед вакансій залишаються посади бухгалтерів: роботодавці пропонували їх понад 6,7 тисячі разів, тоді як охочих зайняти такі місця налічувалося майже 9 тисяч. Восьме місце посіли вчителі закладів загальної середньої освіти - викладачі початкових шкіл, гімназій та ліцеїв. Запит на ці вакансії складав близько 4,7 тисячі, тоді як претендентів було 7 тисяч.

Дев’яту позицію займають швачки: роботодавці пропонували приблизно 4,6 тисячі вакансій, а кількість шукачів роботи в цьому напрямку становила 3,9 тисячі.

Замикає десятку найзатребуваніших професій медичний персонал – медичні сестри та брати. Такі вакансії пропонували близько 4,5 тисяч разів, тоді як потенційних працівників на ці посади налічувалося 6,7 тисячі.

Також існує перелік професій, які з’являються на ринку праці дуже нечасто. По одному випадку запитів від роботодавців були такі спеціальності, як завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки - підсумували в держслужбі.

