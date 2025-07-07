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Коли Україна може перейти на чотириденний робочий тиждень? У Службі зайнятості дали відповідь

Київ • УНН

 • 509 перегляди

В Україні відсутні законодавчі ініціативи щодо скорочення робочого тижня, а під час війни його тривалість може сягати 60 годин. Проте, роботодавці пропонують вакансії з різними режимами робочого часу, включаючи неповний.

Коли Україна може перейти на чотириденний робочий тиждень? У Службі зайнятості дали відповідь

Наразі в Україні відсутні законодавчі ініціативи стосовно скорочення тривалості робочого тижня, проте наявні вакансії від роботодавців диференціюються за режимом робочого часу. Про це повідомила заступниця начальника управління по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна, передає УНН.

Деталі

У Держслужбі зайнятості зазначають, що говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська. Ринок праці також перейшов на військові рейки. Святкові дні під час війни вважаються звичайними робочими, без подвоєної оплати чи компенсації додатковим відпочинком. А залучати до роботи у вихідні під час війни можливо без згоди профспілки. Максимальний тижневий обсяг робочих годин — до 60-ти замість звичайних 40-ка годин.

Проте в установі не виключають, що у мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива.

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Сьогодні Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та Об’єднані Арабські Емірати впроваджують у своїх країнах модель скороченого робочого тижня в окремих галузях економіки. На початку місяця в Польщі також стартував експеримент Міністерства праці, в якому роботодавці можуть запропонувати своїм працівникам альтернативні моделі скороченого робочого часу 

- йдеться у повідомленні.

Яка ситуація з подібним переходом в Україні? Фахівці дали роз'яснення

В Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю стандартними передбачено 40 годин на тиждень. Скорочення цього часу можливе для неповнолітніх, людей з інвалідністю або за домовленістю з роботодавцем. До того ж в умовах воєнного стану на окремих об’єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин.

Наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи стосовно скорочення тривалості робочого тижня, проте наявні у Служби вакансії від роботодавців диференціюються за режимом робочого часу. Є робочі місця, які пропонують 5-денний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та у нічний час 

– пояснює заступниця начальника управління по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна.

За даними Держслужби зайнятості, в Україні схожий пілотний проєкт у 2019 році спробувала впроваджувати ІТ-компанія Brighta. 

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Перші результати після переходу на чотириденний робочий тиждень були оптимістичні — працівники стали щасливішими, а рівень вигорання знизився. Проте, зрештою в деяких напрямах рівень продуктивності впав і компанія переглянула свій підхід до визначення тривалості робочого тижня. Цей результат не є чимось новим, багато країн та компаній, які перейшли на чотири робочі дні, відзначають, що попри краще самопочуття працівників, зменшення стресу й вигорання, надто часто спостерігається падіння їх продуктивності. Особливо це відчутно в умовах погодинної оплати праці. 

Наразі база ЄІАС (єдина інформаційно-аналітична система) містить інформацію від роботодавців стосовно наявних 876 вакансій з неповним робочим часом на території всієї країни. Всі вони різноспектрового спрямування, зокрема: лікарі, соціальні робітники, вчителі, прибиральники, практичні психологи, вихователі, водії, укладальники-пакувальники, листоноші та інші. Рівень оплати праці у таких вакансіях коливається від мінімального до 60 тис. гривень 

– розповідає Євгенія Підлісна. 

Наразі країни, які запровадили чотириденний робочий тиждень, відзначають, що найкраще такий графік підходить для ІТ-сектору, креативних та аналітичних професій та для сфери з оплатою за результат. Найбільш незручним такий робочий тиждень є для сфери послуг, виробництва, аграрного сектору та робочих місць з погодинною оплатою праці. Поки що чотириденний робочий тиждень в Україні можливий у форматі локальних домовленостей, додали в установі.

Які професії найбільш затребувані на ринку праці - відповідь Служби зайнятості02.05.25, 12:30 • 2706 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Ісландія
Франція
Литва
Бельгія
Велика Британія
Іспанія
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Японія
Україна
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Tesla
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