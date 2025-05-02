Які професії найбільш затребувані на ринку праці - відповідь Служби зайнятості
Київ • УНН
Найбільш затребувані професії в Україні: продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.
Аналітики Служби зайнятості виявили найбільш затребувані на сьогодні професії на ринку праці: найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів, пише УНН.
Деталі
За даними Служби зайнятості, загалом затребувані професії поділяються на чотири великі категорії:
- для працівників сфери торгівлі та надання послуг;
- для кваліфікованих робітників;
- для професіоналів та фахівців;
- для некваліфікованих робітників.
Якщо казати про працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про:
- продавців;
- адміністраторів;
- кухарів;
- торгових представників;
- бариста;
- офіціантів.
Великий попит за цими професіями у Службі зайнятості пояснюють плинністю кадрів.
У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані:
- водії;
- слюсарі;
- комплектувальники;
- швачки;
- електрики.
У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на:
- бухгалтерів;
- інженерів;
- лікарів;
- технологів;
- вчителів;
- економістів.
"Бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час", - зазначили у Службі зайнятості.
Нарешті, серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:
- вантажників;
- прибиральників;
- комірників;
- підсобних працівників.
У цій категорії основна причина браку кадрів, як вказано, - відносно невисока заробітна плата.
Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали)
Доповнення
На сайті Служби зайнятості є Єдиний портал вакансій, на якому щодня можна знайти близько 230 тисяч оголошень про роботу як від самої Служби, так і від приватних сайтів з пошуку роботи, таких як Work.ua, Robota.ua та інших.