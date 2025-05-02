Які професії найбільш затребувані на ринку праці - відповідь Служби зайнятості

Аналітики Служби зайнятості виявили найбільш затребувані на сьогодні професії на ринку праці: найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів, пише УНН.

За даними Служби зайнятості, загалом затребувані професії поділяються на чотири великі категорії:

Якщо казати про працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про:

Великий попит за цими професіями у Службі зайнятості пояснюють плинністю кадрів.

У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані:

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на:

"Бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час", - зазначили у Службі зайнятості.

Нарешті, серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:

У цій категорії основна причина браку кадрів, як вказано, - відносно невисока заробітна плата.

Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали)