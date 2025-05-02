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Які професії найбільш затребувані на ринку праці - відповідь Служби зайнятості

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Найбільш затребувані професії в Україні: продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.

Які професії найбільш затребувані на ринку праці - відповідь Служби зайнятості
www.dcz.gov.ua

Аналітики Служби зайнятості виявили найбільш затребувані на сьогодні професії на ринку праці: найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів, пише УНН.

Деталі

За даними Служби зайнятості, загалом затребувані професії поділяються на чотири великі категорії:

  • для працівників сфери торгівлі та надання послуг;
    • для кваліфікованих робітників;
      • для професіоналів та фахівців;
        • для некваліфікованих робітників.

          Якщо казати про працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про:

          • продавців;
            • адміністраторів;
              • кухарів;
                • торгових представників;
                  • бариста;
                    • офіціантів.

                      Великий попит за цими професіями у Службі зайнятості пояснюють плинністю кадрів.

                      У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані:

                      • водії;
                        • слюсарі;
                          • комплектувальники;
                            • швачки;
                              • електрики.

                                У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на:

                                • бухгалтерів;
                                  • інженерів;
                                    • лікарів;
                                      • технологів;
                                        • вчителів;
                                          • економістів.

                                            "Бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час", - зазначили у Службі зайнятості.

                                            Нарешті, серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на:

                                            • вантажників;
                                              • прибиральників;
                                                • комірників;
                                                  • підсобних працівників.

                                                    У цій категорії основна причина браку кадрів, як вказано, - відносно невисока заробітна плата.

                                                    Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали)

                                                    - повідомили у Службі зайнятості.

                                                    Доповнення

                                                    На сайті Служби зайнятості є Єдиний портал вакансій, на якому щодня можна знайти близько 230 тисяч оголошень про роботу як від самої Служби, так і від приватних сайтів з пошуку роботи, таких як Work.ua, Robota.ua та інших.

                                                    Юлія Шрамко

                                                    Юлія Шрамко

                                                    СуспільствоЕкономіка
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