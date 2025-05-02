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Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда - ответ Службы занятости

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Наиболее востребованные профессии в Украине: продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.

Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда - ответ Службы занятости
www.dcz.gov.ua

Аналитики Службы занятости выявили наиболее востребованные на сегодня профессии на рынке труда: наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов, пишет УНН.

Детали

По данным Службы занятости, в целом востребованные профессии делятся на четыре большие категории:

  • для работников сферы торговли и предоставления услуг;
    • для квалифицированных рабочих;
      • для профессионалов и специалистов;
        • для неквалифицированных рабочих.

          Если говорить о работниках сферы обслуживания и предоставления услуг, то чаще всего речь идет о:

          • продавцах;
            • администраторах;
              • поварах;
                • торговых представителях;
                  • бариста;
                    • официантах.

                      Большой спрос по этим профессиям в Службе занятости объясняют текучестью кадров.

                      В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:

                      • водители;
                        • слесари;
                          • комплектовщики;
                            • швеи;
                              • электрики.

                                В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:

                                • бухгалтеров;
                                  • инженеров;
                                    • врачей;
                                      • технологов;
                                        • учителей;
                                          • экономистов.

                                            "Бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны заметные деньги и время", - отметили в Службе занятости.

                                            Наконец, среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:

                                            • грузчиков;
                                              • уборщиков;
                                                • кладовщиков;
                                                  • подсобных рабочих.

                                                    В этой категории основная причина нехватки кадров, как указано, - относительно невысокая заработная плата.

                                                    Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитными являются представители второй и третьей групп (то есть квалифицированные рабочие и профессионалы)

                                                    - сообщили в Службе занятости.

                                                    Дополнение

                                                    На сайте Службы занятости есть Единый портал вакансий, на котором ежедневно можно найти около 230 тысяч объявлений о работе как от самой Службы, так и от частных сайтов по поиску работы, таких как Work.ua, Robota.ua и других.

                                                    Юлия Шрамко

                                                    Юлия Шрамко

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