Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда - ответ Службы занятости

Аналитики Службы занятости выявили наиболее востребованные на сегодня профессии на рынке труда: наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов, пишет УНН.

Детали

По данным Службы занятости, в целом востребованные профессии делятся на четыре большие категории:

для работников сферы торговли и предоставления услуг;

для квалифицированных рабочих;

для профессионалов и специалистов;

для неквалифицированных рабочих.

Если говорить о работниках сферы обслуживания и предоставления услуг, то чаще всего речь идет о:

продавцах;

администраторах;

поварах;

торговых представителях;

бариста;

официантах.

Большой спрос по этим профессиям в Службе занятости объясняют текучестью кадров.

В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:

водители;

слесари;

комплектовщики;

швеи;

электрики.

В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:

бухгалтеров;

инженеров;

врачей;

технологов;

учителей;

экономистов.

"Бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны заметные деньги и время", - отметили в Службе занятости.

Наконец, среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:

грузчиков;

уборщиков;

кладовщиков;

подсобных рабочих.

В этой категории основная причина нехватки кадров, как указано, - относительно невысокая заработная плата.

Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитными являются представители второй и третьей групп (то есть квалифицированные рабочие и профессионалы) - сообщили в Службе занятости.

Дополнение

На сайте Службы занятости есть Единый портал вакансий, на котором ежедневно можно найти около 230 тысяч объявлений о работе как от самой Службы, так и от частных сайтов по поиску работы, таких как Work.ua, Robota.ua и других.