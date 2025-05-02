Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда - ответ Службы занятости
Киев • УНН
Наиболее востребованные профессии в Украине: продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.
Аналитики Службы занятости выявили наиболее востребованные на сегодня профессии на рынке труда: наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов, пишет УНН.
Детали
По данным Службы занятости, в целом востребованные профессии делятся на четыре большие категории:
- для работников сферы торговли и предоставления услуг;
- для квалифицированных рабочих;
- для профессионалов и специалистов;
- для неквалифицированных рабочих.
Если говорить о работниках сферы обслуживания и предоставления услуг, то чаще всего речь идет о:
- продавцах;
- администраторах;
- поварах;
- торговых представителях;
- бариста;
- официантах.
Большой спрос по этим профессиям в Службе занятости объясняют текучестью кадров.
В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:
- водители;
- слесари;
- комплектовщики;
- швеи;
- электрики.
В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:
- бухгалтеров;
- инженеров;
- врачей;
- технологов;
- учителей;
- экономистов.
"Бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны заметные деньги и время", - отметили в Службе занятости.
Наконец, среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:
- грузчиков;
- уборщиков;
- кладовщиков;
- подсобных рабочих.
В этой категории основная причина нехватки кадров, как указано, - относительно невысокая заработная плата.
Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитными являются представители второй и третьей групп (то есть квалифицированные рабочие и профессионалы)
Дополнение
На сайте Службы занятости есть Единый портал вакансий, на котором ежедневно можно найти около 230 тысяч объявлений о работе как от самой Службы, так и от частных сайтов по поиску работы, таких как Work.ua, Robota.ua и других.