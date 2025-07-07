Когда Украина может перейти на четырехдневную рабочую неделю? В Службе занятости дали ответ

В настоящее время в Украине отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени. Об этом сообщила заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Подлесная, передает УНН.

Детали

В Госслужбе занятости отмечают, что говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы либо в армии, либо для армии. Рынок труда также перешел на военные рельсы. Праздничные дни во время войны считаются обычными рабочими, без удвоенной оплаты или компенсации дополнительным отдыхом. А привлекать к работе в выходные во время войны возможно без согласия профсоюза. Максимальный недельный объем рабочих часов — до 60-ти вместо обычных 40-ка часов.

Однако в учреждении не исключают, что в мирное время разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю возможен.

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Сегодня Исландия, Германия, Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Литва, Япония и Объединенные Арабские Эмираты внедряют в своих странах модель сокращенной рабочей недели в отдельных отраслях экономики. В начале месяца в Польше также стартовал эксперимент Министерства труда, в котором работодатели могут предложить своим работникам альтернативные модели сокращенного рабочего времени - говорится в сообщении.

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В Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде стандартными предусмотрено 40 часов в неделю. Сокращение этого времени возможно для несовершеннолетних, людей с инвалидностью или по договоренности с работодателем. К тому же в условиях военного положения на отдельных объектах критической инфраструктуры продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов.

В настоящее время в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся у Службы вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированное рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работу сменами, с разделением рабочего дня на части и в ночное время – объясняет заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Подлесная.

По данным Госслужбы занятости, в Украине похожий пилотный проект в 2019 году попыталась внедрять ИТ-компания Brighta.

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Первые результаты после перехода на четырехдневную рабочую неделю были оптимистичны — работники стали счастливее, а уровень выгорания снизился. Однако, в конечном итоге в некоторых направлениях уровень производительности упал и компания пересмотрела свой подход к определению продолжительности рабочей недели. Этот результат не является чем-то новым, многие страны и компании, которые перешли на четыре рабочих дня, отмечают, что несмотря на лучшее самочувствие работников, уменьшение стресса и выгорания, слишком часто наблюдается падение их производительности. Особенно это ощутимо в условиях почасовой оплаты труда.

В настоящее время база ЕИАС (единая информационно-аналитическая система) содержит информацию от работодателей относительно имеющихся 876 вакансий с неполным рабочим временем на территории всей страны. Все они разноспектрового направления, в частности: врачи, социальные работники, учителя, уборщики, практические психологи, воспитатели, водители, укладчики-упаковщики, почтальоны и другие. Уровень оплаты труда в таких вакансиях колеблется от минимального до 60 тыс. гривен – рассказывает Евгения Подлесная.

В настоящее время страны, которые ввели четырехдневную рабочую неделю, отмечают, что лучше всего такой график подходит для ИТ-сектора, креативных и аналитических профессий и для сферы с оплатой за результат. Наиболее неудобной такая рабочая неделя является для сферы услуг, производства, аграрного сектора и рабочих мест с почасовой оплатой труда. Пока что четырехдневная рабочая неделя в Украине возможна в формате локальных договоренностей, добавили в учреждении.

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