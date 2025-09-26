$41.490.08
Від електромонтерів до офіціантів: Служба зайнятості назвала топ дефіцитних професій в Україні

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

З початку року попит на фахівців у багатьох сферах перевищує пропозицію. Найбільше роботодавцям бракує електромонтерів, асистентів вчителів, слюсарів-сантехніків, офіціантів та педагогічних асистентів у дошкільних закладах.

З початку року попит на фахівців у багатьох сферах перевищує пропозицію. Найбільше роботодавцям не вистачає електромонтерів, асистентів вчителів та слюсарів-сантехніків, а також офіціантів і педагогічних асистентів у дошкільних закладах. Різниця між вакансіями та наявними кадрами у цих професіях сягає сотень і тисяч спеціалістів, пише УНН із посиланням на дані Державної Служби зайнятості.

Деталі

Як повідомляється, найбільш потрібні професії наразі:

  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування: фахівець, який займається монтажем, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом різноманітного електричного обладнання. За даними служби зайнятості, "роботодавцям бракує 1,2 тисячі таких фахівців".
    • Асистент вчителя, особливо фахівці, які вміють працювати з дітьми, що мають особливі освітні потреби. "Різниця між попитом та пропозицією складає майже 1000 вакансій".
      • Слюсар-сантехнік, який займаються монтажем, ремонтом та обслуговуванням систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Незаповнена потреба - понад 900 працівників, наголошують у службі.

        Також не вистачає слюсарів-ремонтників, які займаються обслуговуванням, діагностикою та ремонтом різних механізмів та обладнання. Брак кадрів цієї професії вимірюється у розмірі понад 850 працівників. Бракує й асистентів вихователя в дитсадках. Брак складає 639 таких працівників.

        Коли Україна може перейти на чотириденний робочий тиждень? У Службі зайнятості дали відповідь07.07.25, 18:46 • 2289 переглядiв

        Різниця між потребою роботодавців в офіціантах та пропозицією майже 600 вакансій. Нестача операторів верстатів з програмним керуванням складає понад 500 фахівців. Не вистачає майже стільки ж інспекторів пенітенціарної системи.

        Також не вистачає 465 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, які усувають пошкодження водопостачання та тепломереж та 442 токарі.

        Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торгівельних автоматів та турнікетів

        – додали у держслужбі зайнятості.

        309 тисяч вакансій за рік: кого найбільше шукають українські роботодавці23.09.25, 17:44 • 3032 перегляди

        Альона Уткіна

        Суспільство
        Електроенергія
        Україна