Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona сообщила о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите, который вызвал боль при дыхании. Артистка предполагает, что подхватила сезонную вирусную инфекцию.
По словам исполнительницы, еще накануне она чувствовала себя хорошо, однако болезнь проявилась внезапно. Сейчас состояние настолько сложное, что даже дыхание вызывает дискомфорт. Артистка предполагает, что могла подхватить сезонную вирусную инфекцию, которая сейчас активно распространяется, и признается, что очень не любит периоды болезней.
Заболела этим гриппом, которым все болеют. Бронхит такой, что аж больно дышать. А вчера как огурец была. Это оно с возрастом так косит? Или это какие-то новые болячки такие, что прогрессируют? Не люблю болезни
Сейчас певица проходит лечение и восстанавливает самочувствие. Поклонники в комментариях поддержали ее теплыми словами, посоветовали способы скорейшего выздоровления и пожелали как можно быстрее вернуться к нормальному самочувствию.
