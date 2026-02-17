Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:48 • 4144 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 11478 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 23911 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 35302 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 44756 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 35386 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 55350 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33527 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 62282 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27745 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
70%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 14568 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 11306 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 11541 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 9326 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 11589 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 2936 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 26184 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 36596 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 55350 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 62282 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 352 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 19492 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 17288 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 19946 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 28550 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Facebook
Instagram

Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona сообщила о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите, который вызвал боль при дыхании. Артистка предполагает, что подхватила сезонную вирусную инфекцию.

Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите

Популярная украинская рэп-исполнительница alyona alyona (Алёна Савраненко) сообщила о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Threads знаменитости.

Подробности

По словам исполнительницы, еще накануне она чувствовала себя хорошо, однако болезнь проявилась внезапно. Сейчас состояние настолько сложное, что даже дыхание вызывает дискомфорт. Артистка предполагает, что могла подхватить сезонную вирусную инфекцию, которая сейчас активно распространяется, и признается, что очень не любит периоды болезней.

Заболела этим гриппом, которым все болеют. Бронхит такой, что аж больно дышать. А вчера как огурец была. Это оно с возрастом так косит? Или это какие-то новые болячки такие, что прогрессируют? Не люблю болезни

- отметила артистка.

Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений15.02.26, 16:11 • 92590 просмотров

Сейчас певица проходит лечение и восстанавливает самочувствие. Поклонники в комментариях поддержали ее теплыми словами, посоветовали способы скорейшего выздоровления и пожелали как можно быстрее вернуться к нормальному самочувствию.

Напомним

Известный украинский хореограф и танцовщик Женя Кот недавно пережил хирургическое вмешательство. Он опубликовал фото с перевязанной головой, отметив, что операция прошла успешно.

Также УНН сообщал, что украинская певица Наталка Карпа попала в больницу из-за серьезной интоксикации организма, вызванной инфекционным заболеванием. Параллельно с ее госпитализацией проблемы со здоровьем возникли и у членов семьи.

Станислав Кармазин

ОбществоЗдоровьеУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть