Скосило всю родину: у Наталки Карпи та її рідних проблеми зі здоров’ям

Фото: www.facebook.com/natalika.karpa

Українська співачка Наталка Карпа наразі перебуває у лікарні. Про це артистка повідомила у своїх соціальних мережах, опублікувавши фото з медичного закладу, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Карпи, її стан різко погіршився через серйозну інтоксикацію організму, спричинену інфекційним захворюванням. У результаті лікарі ухвалили рішення про стаціонарне лікування, де співачці призначили крапельниці та додаткові обстеження.

Таке враження, що всі бонуси, які можна було зібрати, ми зібрали. У мене якась кишкова гидота і така, що інтоксикація організму, якої я давно не пам’ятаю. Вихід з цього - прокапатися. Поїхала до лікарні - констатувала артистка.

Крім того, Наталка розповіла, що складний період переживає не лише вона. Паралельно з її госпіталізацією проблеми зі здоров’ям виникли й у членів родини - зокрема, бабуся співачки зазнала травми руки, у доньки піднялася температура, а у мами підвищився тиск.

Поки крапалася, бабуся умудрилася зламати руку - знову гіпс. За сім-дев’ять днів маємо зробити рентген, щоб зрозуміти, чи не треба оперативного втручання. Коли повернулася з лікарні - я зі своєї, а мама зі своєї - історії продовжилися! У мами підскочив тиск аж до блювоти, а у мене затемпературила Злата - засмутила прихильників співачка.

Нагадаємо

Відомий український хореограф і танцівник Женя Кот нещодавно пережив хірургічне втручання. Він опублікував фото з перев'язаною головою, зазначивши, що операція пройшла успішно.

Також українська співачка Тіна Кароль відреагувала на реакцію користувачів соцмереж після публікації фрагменту її нової пісні, де йшлося про відсутність світла та тепла.