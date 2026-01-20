$43.180.08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 14218 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 15582 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 18070 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 18378 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 16410 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 35456 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 66343 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51684 перегляди
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50323 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 70761 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і тепло

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Тіна Кароль відреагувала на критику щодо її нової пісні, пояснивши, що мета композиції — об'єднати людей та підкреслити людське тепло. Вона вибачилася за "болючий мем", що виник через її слова.

Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і тепло
Фото: www.instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на реакцію користувачів соцмереж після публікації фрагменту її нової пісні, де йшлося про відсутність світла та тепла. Ролик викликав активне обговорення - одні сприйняли його як спробу додати оптимізму, інші вважали слова недоречними в умовах реальних труднощів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

Деталі

У своєму відеовибаченні Тіна пояснила, що головна мета композиції - підкреслити людське тепло, підтримку та надію у складні часи, а не обговорювати реальні проблеми з електропостачанням чи опаленням. Кароль додала, що фоловери закидають їй, що вона не в контексті того, що відбувається в країні.

Вона також уточнила, що прекрасно розуміє, що відбувається в Україні, а піснею лише хотіла всіх об’єднати.

Я хотіла уривком композиції об’єднати всіх, а об’єднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Нічого, вибачте мені, будь ласка, хоч і болючий для мене мем

- заявила селебритіс.

Кароль також додала, що цей трек не є замовленням від влади. Виконавиця поділилася, що побачила трек одного хлопця і вирішила його переспівати, адже захотіла підтримати творчу людину. Артистка резюмувала, що нині її рятують позитивні думки і вона без злого наміру просто хотіла ними поділитися з українцями.

Користувачі Instagram відреагували на допис Кароль з вибаченнями. Одні підтримали її, інші ж продовжили далі хейтити її.

Нагадаємо

Відома українська співачка Тіна Кароль оприлюднила нову пісню в TikTok зі словами "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Ця пісня викликала активні дискусії у соцмережах.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
Україна