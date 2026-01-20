Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і тепло
Київ • УНН
Тіна Кароль відреагувала на критику щодо її нової пісні, пояснивши, що мета композиції — об'єднати людей та підкреслити людське тепло. Вона вибачилася за "болючий мем", що виник через її слова.
Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на реакцію користувачів соцмереж після публікації фрагменту її нової пісні, де йшлося про відсутність світла та тепла. Ролик викликав активне обговорення - одні сприйняли його як спробу додати оптимізму, інші вважали слова недоречними в умовах реальних труднощів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку співачки в Instagram.
Деталі
У своєму відеовибаченні Тіна пояснила, що головна мета композиції - підкреслити людське тепло, підтримку та надію у складні часи, а не обговорювати реальні проблеми з електропостачанням чи опаленням. Кароль додала, що фоловери закидають їй, що вона не в контексті того, що відбувається в країні.
Вона також уточнила, що прекрасно розуміє, що відбувається в Україні, а піснею лише хотіла всіх об’єднати.
Я хотіла уривком композиції об’єднати всіх, а об’єднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Нічого, вибачте мені, будь ласка, хоч і болючий для мене мем
Кароль також додала, що цей трек не є замовленням від влади. Виконавиця поділилася, що побачила трек одного хлопця і вирішила його переспівати, адже захотіла підтримати творчу людину. Артистка резюмувала, що нині її рятують позитивні думки і вона без злого наміру просто хотіла ними поділитися з українцями.
Користувачі Instagram відреагували на допис Кароль з вибаченнями. Одні підтримали її, інші ж продовжили далі хейтити її.
Нагадаємо
Відома українська співачка Тіна Кароль оприлюднила нову пісню в TikTok зі словами "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Ця пісня викликала активні дискусії у соцмережах.