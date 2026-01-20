Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і тепло

Фото: www.instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на реакцію користувачів соцмереж після публікації фрагменту її нової пісні, де йшлося про відсутність світла та тепла. Ролик викликав активне обговорення - одні сприйняли його як спробу додати оптимізму, інші вважали слова недоречними в умовах реальних труднощів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

Деталі

У своєму відеовибаченні Тіна пояснила, що головна мета композиції - підкреслити людське тепло, підтримку та надію у складні часи, а не обговорювати реальні проблеми з електропостачанням чи опаленням. Кароль додала, що фоловери закидають їй, що вона не в контексті того, що відбувається в країні.

Вона також уточнила, що прекрасно розуміє, що відбувається в Україні, а піснею лише хотіла всіх об’єднати.

Я хотіла уривком композиції об’єднати всіх, а об’єднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Нічого, вибачте мені, будь ласка, хоч і болючий для мене мем - заявила селебритіс.

Кароль також додала, що цей трек не є замовленням від влади. Виконавиця поділилася, що побачила трек одного хлопця і вирішила його переспівати, адже захотіла підтримати творчу людину. Артистка резюмувала, що нині її рятують позитивні думки і вона без злого наміру просто хотіла ними поділитися з українцями.

Користувачі Instagram відреагували на допис Кароль з вибаченнями. Одні підтримали її, інші ж продовжили далі хейтити її.

Нагадаємо

Відома українська співачка Тіна Кароль оприлюднила нову пісню в TikTok зі словами "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Ця пісня викликала активні дискусії у соцмережах.