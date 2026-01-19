У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"

Нова пісня української виконавиці Тіни Кароль, яку вона днями оприлюднила у TikTok, викликала активні дискусії у соцмережах, пише УНН.

Деталі

У пісні звучить: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Кліп знятий у двох варіаціях, обидва співачка оприлюднила у соцмережі. На одному вона у приміщенні без світла з чашкою в руках, а в іншому - при світлі у приміщенні, де на стінах - щось схоже на електрощитки.

І такі слова та відеоряд викликали жваве обговорення.

Один з користувачів вказав: "Світло в кімнаті довелося вимкнути, щоб кліп зняти". Були й інші коментатори, які часом жартівливо і з висміюванням реагували на кліп.