07:52 • 2620 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 5924 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 23909 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 45347 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 37208 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 71086 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 103811 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47063 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 56421 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 59918 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Facebook

У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Тіна Кароль оприлюднила нову пісню в TikTok зі словами «У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро». Відеоряд та слова викликали активні обговорення серед користувачів соцмереж.

У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"

Нова пісня української виконавиці Тіни Кароль, яку вона днями оприлюднила у TikTok, викликала активні дискусії у соцмережах, пише УНН.

Деталі

У пісні звучить: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Кліп знятий у двох варіаціях, обидва співачка оприлюднила у соцмережі. На одному вона у приміщенні без світла з чашкою в руках, а в іншому - при світлі у приміщенні, де на стінах - щось схоже на електрощитки. 

@tinakarol Ніколи не думала, що цей трек опублікую. Нехай ця пісня стане вам у негоді підтримкою та розвіє смуток #тінакароль #tinakarol ♬ оригінальний звук - Tina Karol
@tinakarol Та в нас є добро #тінакароль #tinakarol ♬ оригінальний звук - Tina Karol

І такі слова та відеоряд викликали жваве обговорення.

Один з користувачів вказав: "Світло в кімнаті довелося вимкнути, щоб кліп зняти". Були й інші коментатори, які часом жартівливо і з висміюванням реагували на кліп.

Юлія Шрамко

СуспільствоУНН Lite
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Музикант
Опалення
Соціальна мережа
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
TikTok