Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и тепле
Киев • УНН
Тина Кароль отреагировала на критику по поводу ее новой песни, объяснив, что цель композиции - объединить людей и подчеркнуть человеческое тепло. Она извинилась за "болезненный мем", возникший из-за ее слов.
Украинская певица Тина Кароль отреагировала на реакцию пользователей соцсетей после публикации фрагмента ее новой песни, где речь шла об отсутствии света и тепла. Ролик вызвал активное обсуждение - одни восприняли его как попытку добавить оптимизма, другие сочли слова неуместными в условиях реальных трудностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу певицы в Instagram.
Подробности
В своем видеоизвинении Тина объяснила, что главная цель композиции - подчеркнуть человеческое тепло, поддержку и надежду в сложные времена, а не обсуждать реальные проблемы с электроснабжением или отоплением. Кароль добавила, что фолловеры упрекают ее, что она не в контексте происходящего в стране.
Она также уточнила, что прекрасно понимает, что происходит в Украине, а песней лишь хотела всех объединить.
Я хотела отрывком композиции объединить всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Ничего, извините меня, пожалуйста, хоть и болезненный для меня мем
Кароль также добавила, что этот трек не является заказом от властей. Исполнительница поделилась, что увидела трек одного парня и решила его перепеть, ведь захотела поддержать творческого человека. Артистка резюмировала, что сейчас ее спасают позитивные мысли и она без злого умысла просто хотела ими поделиться с украинцами.
Пользователи Instagram отреагировали на пост Кароль с извинениями. Одни поддержали ее, другие же продолжили дальше хейтить ее.
Напомним
Известная украинская певица Тина Кароль обнародовала новую песню в TikTok со словами "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Эта песня вызвала активные дискуссии в соцсетях.