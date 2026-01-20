Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и тепле

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 4402 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 14189 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 15556 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 18044 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 18358 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 16403 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 35448 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 66330 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51678 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 50321 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации20 января, 03:37 • 20058 просмотра
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 14783 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 34098 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 35771 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 26497 просмотра
публикации
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 11513 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 26547 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 64304 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 70754 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 68112 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Александр Сырский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Днепр
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 31472 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 46844 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 39789 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 44274 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 56104 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и тепле

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Тина Кароль отреагировала на критику по поводу ее новой песни, объяснив, что цель композиции - объединить людей и подчеркнуть человеческое тепло. Она извинилась за "болезненный мем", возникший из-за ее слов.

Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и тепле
Фото: www.instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на реакцию пользователей соцсетей после публикации фрагмента ее новой песни, где речь шла об отсутствии света и тепла. Ролик вызвал активное обсуждение - одни восприняли его как попытку добавить оптимизма, другие сочли слова неуместными в условиях реальных трудностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу певицы в Instagram.

Подробности

В своем видеоизвинении Тина объяснила, что главная цель композиции - подчеркнуть человеческое тепло, поддержку и надежду в сложные времена, а не обсуждать реальные проблемы с электроснабжением или отоплением. Кароль добавила, что фолловеры упрекают ее, что она не в контексте происходящего в стране.

Она также уточнила, что прекрасно понимает, что происходит в Украине, а песней лишь хотела всех объединить.

Я хотела отрывком композиции объединить всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Ничего, извините меня, пожалуйста, хоть и болезненный для меня мем

- заявила селебритис.

Кароль также добавила, что этот трек не является заказом от властей. Исполнительница поделилась, что увидела трек одного парня и решила его перепеть, ведь захотела поддержать творческого человека. Артистка резюмировала, что сейчас ее спасают позитивные мысли и она без злого умысла просто хотела ими поделиться с украинцами.

Пользователи Instagram отреагировали на пост Кароль с извинениями. Одни поддержали ее, другие же продолжили дальше хейтить ее.

Напомним

Известная украинская певица Тина Кароль обнародовала новую песню в TikTok со словами "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Эта песня вызвала активные дискуссии в соцсетях.

Станислав Кармазин

ОбществоКультура
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Музыкант
Отопление
Тренд
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Тина Кароль
Украина