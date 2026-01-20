Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и тепле

Фото: www.instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на реакцию пользователей соцсетей после публикации фрагмента ее новой песни, где речь шла об отсутствии света и тепла. Ролик вызвал активное обсуждение - одни восприняли его как попытку добавить оптимизма, другие сочли слова неуместными в условиях реальных трудностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу певицы в Instagram.

Подробности

В своем видеоизвинении Тина объяснила, что главная цель композиции - подчеркнуть человеческое тепло, поддержку и надежду в сложные времена, а не обсуждать реальные проблемы с электроснабжением или отоплением. Кароль добавила, что фолловеры упрекают ее, что она не в контексте происходящего в стране.

Она также уточнила, что прекрасно понимает, что происходит в Украине, а песней лишь хотела всех объединить.

Я хотела отрывком композиции объединить всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Ничего, извините меня, пожалуйста, хоть и болезненный для меня мем - заявила селебритис.

Кароль также добавила, что этот трек не является заказом от властей. Исполнительница поделилась, что увидела трек одного парня и решила его перепеть, ведь захотела поддержать творческого человека. Артистка резюмировала, что сейчас ее спасают позитивные мысли и она без злого умысла просто хотела ими поделиться с украинцами.

Пользователи Instagram отреагировали на пост Кароль с извинениями. Одни поддержали ее, другие же продолжили дальше хейтить ее.

Напомним

Известная украинская певица Тина Кароль обнародовала новую песню в TikTok со словами "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Эта песня вызвала активные дискуссии в соцсетях.