Женя Кот переніс операцію і показався з перев’язаною головою: танцюрист розповів про свій стан

Відомий український хореограф і танцівник Женя Кот нещодавно пережив хірургічне втручання та поділився подробицями свого стану з підписниками в Instagram, пише УНН.

Деталі

Після операції артист опублікував перші фото з лікарні, на яких з’явився з перев’язаною головою, що неабияк здивувало його шанувальників.

Кот пояснив, що довго відкладав необхідну операцію через щільний графік і постійну зайнятість, але нарешті наважився на втручання. За його словами, операція пройшла успішно, і він вже почав процес відновлення.

Все минуло успішно. Давно потрібно було це зробити, тож радий, що нарешті випала нагода. Трохи болить, але це минеться - зазначив артист у дописі.

Вочевидь, артистові робили операцію на вусі, однак Кот не став вдаватися у подробиці та вирішив не розкривати усіх деталей. Однак, саме одна з підписниць закинула Котові у коментарях, що його і так всі люблять і "нащо йому ті вуха".

