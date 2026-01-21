Женя Кот переніс операцію і показався з перев’язаною головою: танцюрист розповів про свій стан

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
12:43 • 7460 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 15822 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 13195 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 16429 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 35814 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 55388 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47908 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 78558 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41007 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64750 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 19719 перегляди
Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW21 січня, 05:15 • 4298 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 19241 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 17675 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 9088 перегляди
Публікації
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 7460 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 9446 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 15819 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 43118 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 78557 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Польща
Реклама
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 9446 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 19356 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 21530 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 27509 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 28259 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Женя Кот переніс операцію і показався з перев’язаною головою: танцюрист розповів про свій стан

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Відомий український хореограф Женя Кот переніс хірургічне втручання, про що повідомив у соцмережах. Артист опублікував фото з перев'язаною головою, зазначивши, що операція пройшла успішно.

Женя Кот переніс операцію і показався з перев’язаною головою: танцюрист розповів про свій стан
Фото: www.instagram.com/kot_jenya

Відомий український хореограф і танцівник Женя Кот нещодавно пережив хірургічне втручання та поділився подробицями свого стану з підписниками в Instagram, пише УНН.

Деталі

Після операції артист опублікував перші фото з лікарні, на яких з’явився з перев’язаною головою, що неабияк здивувало його шанувальників.

Кот пояснив, що довго відкладав необхідну операцію через щільний графік і постійну зайнятість, але нарешті наважився на втручання. За його словами, операція пройшла успішно, і він вже почав процес відновлення.

Все минуло успішно. Давно потрібно було це зробити, тож радий, що нарешті випала нагода. Трохи болить, але це минеться

- зазначив артист у дописі.

Вочевидь, артистові робили операцію на вусі, однак Кот не став вдаватися у подробиці та вирішив не розкривати усіх деталей. Однак, саме одна з підписниць закинула Котові у коментарях, що його і так всі люблять і "нащо йому ті вуха".

Нагадаємо

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на реакцію користувачів соцмереж після публікації фрагменту її нової пісні, де йшлося про відсутність світла та тепла.

Станіслав Кармазін

СуспільствоЗдоров'я
Музикант
Опалення
Соціальна мережа
Відключення світла
Блогери
Електроенергія
Тіна Кароль