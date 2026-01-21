Женя Кот переніс операцію і показався з перев’язаною головою: танцюрист розповів про свій стан
Київ • УНН
Відомий український хореограф Женя Кот переніс хірургічне втручання, про що повідомив у соцмережах. Артист опублікував фото з перев'язаною головою, зазначивши, що операція пройшла успішно.
Відомий український хореограф і танцівник Женя Кот нещодавно пережив хірургічне втручання та поділився подробицями свого стану з підписниками в Instagram, пише УНН.
Деталі
Після операції артист опублікував перші фото з лікарні, на яких з’явився з перев’язаною головою, що неабияк здивувало його шанувальників.
Кот пояснив, що довго відкладав необхідну операцію через щільний графік і постійну зайнятість, але нарешті наважився на втручання. За його словами, операція пройшла успішно, і він вже почав процес відновлення.
Все минуло успішно. Давно потрібно було це зробити, тож радий, що нарешті випала нагода. Трохи болить, але це минеться
Вочевидь, артистові робили операцію на вусі, однак Кот не став вдаватися у подробиці та вирішив не розкривати усіх деталей. Однак, саме одна з підписниць закинула Котові у коментарях, що його і так всі люблять і "нащо йому ті вуха".
Нагадаємо
Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на реакцію користувачів соцмереж після публікації фрагменту її нової пісні, де йшлося про відсутність світла та тепла.