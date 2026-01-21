Женя Кот перенес операцию и показался с перевязанной головой: танцор рассказал о своем состоянии

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
12:43 • 7016 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 15477 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 12985 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 16235 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 35637 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 55290 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 47826 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 78394 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40980 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64707 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP21 января, 04:04 • 10107 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21 января, 04:33 • 19640 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 19140 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33 • 17589 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 8806 просмотра
публикации
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 7016 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 8906 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 15477 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 43003 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 78394 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 8914 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 19180 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 21468 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 27447 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 28202 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Хранитель

Женя Кот перенес операцию и показался с перевязанной головой: танцор рассказал о своем состоянии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Известный украинский хореограф Женя Кот перенес хирургическое вмешательство, о чем сообщил в соцсетях. Артист опубликовал фото с перевязанной головой, отметив, что операция прошла успешно.

Женя Кот перенес операцию и показался с перевязанной головой: танцор рассказал о своем состоянии
Фото: www.instagram.com/kot_jenya

Известный украинский хореограф и танцор Женя Кот недавно перенес хирургическое вмешательство и поделился подробностями своего состояния с подписчиками в Instagram, пишет УНН.

Детали

После операции артист опубликовал первые фото из больницы, на которых появился с перевязанной головой, что очень удивило его поклонников.

Кот объяснил, что долго откладывал необходимую операцию из-за плотного графика и постоянной занятости, но наконец решился на вмешательство. По его словам, операция прошла успешно, и он уже начал процесс восстановления.

Все прошло успешно. Давно нужно было это сделать, поэтому рад, что наконец представилась возможность. Немного болит, но это пройдет

- отметил артист в сообщении.

Очевидно, артисту делали операцию на ухе, однако Кот не стал вдаваться в подробности и решил не раскрывать всех деталей. Однако, именно одна из подписчиц упрекнула Кота в комментариях, что его и так все любят и "зачем ему эти уши".

Напомним

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на реакцию пользователей соцсетей после публикации фрагмента ее новой песни, где речь шла об отсутствии света и тепла.

Станислав Кармазин

ОбществоЗдоровье
Музыкант
Отопление
Социальная сеть
Отключение света
Блогеры
Электроэнергия
Тина Кароль