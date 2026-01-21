Женя Кот перенес операцию и показался с перевязанной головой: танцор рассказал о своем состоянии
Киев • УНН
Известный украинский хореограф Женя Кот перенес хирургическое вмешательство, о чем сообщил в соцсетях. Артист опубликовал фото с перевязанной головой, отметив, что операция прошла успешно.
Известный украинский хореограф и танцор Женя Кот недавно перенес хирургическое вмешательство и поделился подробностями своего состояния с подписчиками в Instagram, пишет УНН.
Детали
После операции артист опубликовал первые фото из больницы, на которых появился с перевязанной головой, что очень удивило его поклонников.
Кот объяснил, что долго откладывал необходимую операцию из-за плотного графика и постоянной занятости, но наконец решился на вмешательство. По его словам, операция прошла успешно, и он уже начал процесс восстановления.
Все прошло успешно. Давно нужно было это сделать, поэтому рад, что наконец представилась возможность. Немного болит, но это пройдет
Очевидно, артисту делали операцию на ухе, однако Кот не стал вдаваться в подробности и решил не раскрывать всех деталей. Однако, именно одна из подписчиц упрекнула Кота в комментариях, что его и так все любят и "зачем ему эти уши".
Напомним
