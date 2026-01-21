Женя Кот перенес операцию и показался с перевязанной головой: танцор рассказал о своем состоянии

Фото: www.instagram.com/kot_jenya

Известный украинский хореограф и танцор Женя Кот недавно перенес хирургическое вмешательство и поделился подробностями своего состояния с подписчиками в Instagram, пишет УНН.

Детали

После операции артист опубликовал первые фото из больницы, на которых появился с перевязанной головой, что очень удивило его поклонников.

Кот объяснил, что долго откладывал необходимую операцию из-за плотного графика и постоянной занятости, но наконец решился на вмешательство. По его словам, операция прошла успешно, и он уже начал процесс восстановления.

Все прошло успешно. Давно нужно было это сделать, поэтому рад, что наконец представилась возможность. Немного болит, но это пройдет - отметил артист в сообщении.

Очевидно, артисту делали операцию на ухе, однако Кот не стал вдаваться в подробности и решил не раскрывать всех деталей. Однако, именно одна из подписчиц упрекнула Кота в комментариях, что его и так все любят и "зачем ему эти уши".

