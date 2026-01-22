Скосило всю семью: у Наталки Карпы и ее родных проблемы со здоровьем

Украинская певица Наталка Карпа сейчас находится в больнице. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях, опубликовав фото из медицинского учреждения, сообщает УНН.

По словам Карпы, ее состояние резко ухудшилось из-за серьезной интоксикации организма, вызванной инфекционным заболеванием. В результате врачи приняли решение о стационарном лечении, где певице назначили капельницы и дополнительные обследования.

Такое впечатление, что все бонусы, которые можно было собрать, мы собрали. У меня какая-то кишечная гадость и такая, что интоксикация организма, которой я давно не помню. Выход из этого - прокапаться. Поехала в больницу

Кроме того, Наталка рассказала, что сложный период переживает не только она. Параллельно с ее госпитализацией проблемы со здоровьем возникли и у членов семьи - в частности, бабушка певицы получила травму руки, у дочери поднялась температура, а у мамы повысилось давление.

Пока капалась, бабушка умудрилась сломать руку - снова гипс. За семь-девять дней должны сделать рентген, чтобы понять, не нужно ли оперативного вмешательства. Когда вернулась из больницы - я из своей, а мама из своей - истории продолжились! У мамы подскочило давление вплоть до рвоты, а у меня затемпературила Злата