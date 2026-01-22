$43.180.08
Скосило всю семью: у Наталки Карпы и ее родных проблемы со здоровьем

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Украинская певица Наталка Карпа попала в больницу из-за серьезной интоксикации организма, вызванной инфекционным заболеванием. Параллельно с ее госпитализацией проблемы со здоровьем возникли и у членов семьи.

Скосило всю семью: у Наталки Карпы и ее родных проблемы со здоровьем
Фото: www.facebook.com/natalika.karpa

Украинская певица Наталка Карпа сейчас находится в больнице. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях, опубликовав фото из медицинского учреждения, сообщает УНН.

Детали

По словам Карпы, ее состояние резко ухудшилось из-за серьезной интоксикации организма, вызванной инфекционным заболеванием. В результате врачи приняли решение о стационарном лечении, где певице назначили капельницы и дополнительные обследования.

Такое впечатление, что все бонусы, которые можно было собрать, мы собрали. У меня какая-то кишечная гадость и такая, что интоксикация организма, которой я давно не помню. Выход из этого - прокапаться. Поехала в больницу

- констатировала артистка.

Кроме того, Наталка рассказала, что сложный период переживает не только она. Параллельно с ее госпитализацией проблемы со здоровьем возникли и у членов семьи - в частности, бабушка певицы получила травму руки, у дочери поднялась температура, а у мамы повысилось давление.

Пока капалась, бабушка умудрилась сломать руку - снова гипс. За семь-девять дней должны сделать рентген, чтобы понять, не нужно ли оперативного вмешательства. Когда вернулась из больницы - я из своей, а мама из своей - истории продолжились! У мамы подскочило давление вплоть до рвоты, а у меня затемпературила Злата

 - расстроила поклонников певица.

Напомним

Известный украинский хореограф и танцовщик Женя Кот недавно пережил хирургическое вмешательство. Он опубликовал фото с перевязанной головой, отметив, что операция прошла успешно.

Также украинская певица Тина Кароль отреагировала на реакцию пользователей соцсетей после публикации фрагмента ее новой песни, где речь шла об отсутствии света и тепла.

Станислав Кармазин

