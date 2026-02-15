$42.990.00
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

В Украине продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом А, медики напоминают о типичных симптомах и возможных осложнениях. Раннее назначение противовирусной терапии и вакцинация снижают риски инфицирования.

Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений

Эпидемиологи, специалисты Центра общественного здоровья и семейный врач Наталья Брозднякова объяснили, как распознать грипп А, кому стоит обращаться к врачу без промедления, какие осложнения возможны и почему раннее назначение противовирусной терапии и вакцинация снижают риски инфицирования. 

В Украине продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом. На этом фоне медики напоминают о типичных симптомах гриппа А, группах повышенного риска и возможных осложнениях, в частности вирусных пневмониях. 

В материале УНН собрал основные рекомендации относительно того, когда стоит обратиться к врачу, как принимается решение о лечении и какую роль играет раннее назначение противовирусной терапии.

Текущая вспышка ОРВИ и гриппа в Украине: что говорит статистика 

По данным, опубликованным в Информационном бюллетене Центра общественного здоровья (ЦОЗ), за последние четыре полные недели эпидемического сезона (12 января - 8 февраля) в Украине наблюдается устойчивый рост зарегистрированной заболеваемости ОРВИ. Количество заболевших увеличилось со 122 335 на третьей неделе периода до 160 255 инфицированных на шестой неделе (+31% за 4 недели), с параллельным ростом госпитализаций с 4 422 до 5 660 за неделю.

В ЦОЗ информируют: со 2 по 8 февраля 2026 года превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом (средний уровень) зафиксировали в: 

  • Киевской; 
    • Полтавской; 
      • Хмельницкой областях.

        Низкий уровень — в Волынской, Житомирской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях. 

        Таким образом, по состоянию на сейчас ситуация в Украине такова: тяжелые пневмонии и летальные случаи возникают не потому, что появился неизвестно откуда смертоносный грипп, а потому что сезонный грипп A активно циркулирует, часть населения (особенно дети, пожилые люди и пациенты с хроническими недугами) уязвима, вакцинация очень низкая, а обращения за помощью к медикам часто запоздалые, ведь люди до последнего выбирают самолечение.

        В Україні за тиждень госпіталізували близько 5 тис. пацієнтів з ГРВІ

        ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, – обратитесь к врачу.

        Грипп А в Украине: как распознать, когда обращаться к врачу и почему самолечение опасно

        О том, как выявить недуг и чем он может быть опасен, УНН поговорил с семейным врачом Натальей Броздняковой. Медик подчеркнула: грипп А — вирусное заболевание, которое ежегодно активизируется в осенне-зимний период и может давать серьезные осложнения, особенно для людей с хроническими болезнями и детей.

        По словам врача, грипп А чаще всего проявляется типичными для гриппа признаками у людей любого возраста: это высокая температура, ломота в теле.

        "В то же время начало может быть не классическим, когда температура появляется с первого дня. У части пациентов сначала может доминировать общая слабость. Ощущение усталости может выходить на первое место, а уже потом — появляться температура", — пояснила Брозднякова.

        Среди других возможных проявлений она назвала головную боль, сонливость, першение в горле, сухость в носу, а также потерю голоса. 

        Сколько длится острый период и как развивается болезнь

        Врач описывает развитие симптомов как волнообразное. По ее словам, симптомы могут развиваться в течение 3 –5 дней. 

        Также она упоминает так называемый продромальный период, когда человек еще вроде бы не разболелся, но уже чувствует себя плохо. 

        "Может быть ломота в теле, слабость, потеря голоса день-два. А потом появляется температура и уже будут клинические проявления в периоде разгара болезни", — акцентировала семейный врач.  

        Кому не стоит отлеживаться дома: группы риска среди больных гриппом А

        Наталья Брозднякова подчеркивает: даже если симптомы кажутся слабыми, людям из групп риска лучше не терять время с обращением к врачу.

        К таким группам относятся: 

        • люди с сахарным диабетом; 
          • гипертоники; 
            • пациенты с хроническими недугами;
              • дети с аутоиммунными болезнями. 

                Отдельно врач подчеркивает уязвимость самых маленьких. 

                "Самые уязвимые — малыши. Особенно дети до 6 месяцев, новорожденные", — подчеркнула собеседница УНН.

                Она еще раз акцентировала: своевременный осмотр, тестирование и правильно подобранное лечение могут уменьшить риски осложнений и обострений сопутствующих диагнозов.

                Что можно сделать в первые дни болезни гриппом А

                По словам врача, в первые день-два люди иногда пытаются справиться сами, принимая жаропонижающие. Но дальше важно не ожидать, пока ухудшение самочувствия пройдет самостоятельно. 

                "Если нарастает слабость, есть проблемы с давлением или обостряются хронические состояния, нужно обращаться к семейному врачу, провести тест и после этого принять решение о терапии от гриппа", — сказала Наталья Брозднякова. 

                Какие осложнения может давать грипп А

                Самые опасные последствия гриппа связаны с поражением дыхательных путей. В первую очередь семейный врач в этом контексте называет пневмонию.  Также среди осложнений — ларингиты и ларинготрахеиты, а еще отиты, которые могут приводить к проблемам со слухом. Последнее особенно опасно для маленьких детей.  

                Отдельная рискованная зона — хронические заболевания у взрослых. Наталья Брозднякова объясняет, что даже контролируемые состояния могут резко ухудшиться на фоне инфицирования гриппом А. В частности, это касается астмы, которая может обостриться у заразившегося человека.  

                Как и чем лечат грипп А в Украине 

                Медик подчеркнула, что ключевой препарат в лечении гриппа — противовирусное средство. Он считается среди врачей "золотым стандартом" лечения гриппа А. Назначают лекарства пациентам с первого дня диагностирования недуга.  

                Семейный врач пояснила: раннее назначение терапии позволяет предупредить риск осложнений, быстро снизить вирусную нагрузку и нормализовать состояние больного. При этом отдельно подчеркнула: дозировка препарата рассчитывается с опорой на вес конкретного человека и назначает его медик на личном приеме.  

                Дополнительно человеку, инфицировавшемуся гриппом, могут также назначать нестероидные противовоспалительные средства. 

                Вакцинация от гриппа А: для украинцев рекомендована, но не бесплатна 

                Собеседница УНН пояснила, что прививка от гриппа в Украине — рекомендована, но вакцину государство не закупает как обязательную, как это происходит с препаратами для вакцинаций, которые включены в Национальный календарь прививок.  

                В то же время вакцинироваться от гриппа А можно за свой счет.

                "Каждый из родителей может приобрести (вакцину, — ред.) самостоятельно в аптеке, а потом — обратиться к своему семейному врачу и провести прививку прямо в кабинете", — сказала медик. 

                В Україні набув чинності оновлений Календар профілактичних щеплень

                Особенный ли грипп А в этом году и правда ли, что он "заразнее" других

                Врач Наталья Брозднякова отметила, что сезонность для гриппа в этом году типична: 

                "Ежегодно фиксируем много случаев гриппа в период с ноября по апрель". 

                В то же время от сезона к сезону может меняться доминирующий тип. 

                "В прошлом году у нас была вспышка гриппа B. В этом году (дает о себе знать, — ред.) вспышка гриппа A в большинстве случаев",  — подтвердила семейный врач.   

                Что касается особой "заразности" гриппа типа А, врач прямо опровергла это популярное в соцсетях утверждение. Подчеркнула, что и грипп типа А, и грипп типа Б — высококонтагиозные штаммы. 

                Поэтому система профилактики в семьях одинакова: если кто-то заболел, другим стоит позаботиться о защите и консультации с врачом. 

                Напомним, недавно в Азии зафиксировали вспышки вируса Нипах с высокой летальностью. Эксперты отмечают, что вирус передается от летучих мышей к животным, а затем к человеку контактным путем.

