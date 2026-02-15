Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений

Эпидемиологи, специалисты Центра общественного здоровья и семейный врач Наталья Брозднякова объяснили, как распознать грипп А, кому стоит обращаться к врачу без промедления, какие осложнения возможны и почему раннее назначение противовирусной терапии и вакцинация снижают риски инфицирования.

В Украине продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом. На этом фоне медики напоминают о типичных симптомах гриппа А, группах повышенного риска и возможных осложнениях, в частности вирусных пневмониях.

В материале УНН собрал основные рекомендации относительно того, когда стоит обратиться к врачу, как принимается решение о лечении и какую роль играет раннее назначение противовирусной терапии.

Текущая вспышка ОРВИ и гриппа в Украине: что говорит статистика

По данным, опубликованным в Информационном бюллетене Центра общественного здоровья (ЦОЗ), за последние четыре полные недели эпидемического сезона (12 января - 8 февраля) в Украине наблюдается устойчивый рост зарегистрированной заболеваемости ОРВИ. Количество заболевших увеличилось со 122 335 на третьей неделе периода до 160 255 инфицированных на шестой неделе (+31% за 4 недели), с параллельным ростом госпитализаций с 4 422 до 5 660 за неделю.

В ЦОЗ информируют: со 2 по 8 февраля 2026 года превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом (средний уровень) зафиксировали в:

Киевской;

Полтавской;

Хмельницкой областях.

Низкий уровень — в Волынской, Житомирской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях.

Таким образом, по состоянию на сейчас ситуация в Украине такова: тяжелые пневмонии и летальные случаи возникают не потому, что появился неизвестно откуда смертоносный грипп, а потому что сезонный грипп A активно циркулирует, часть населения (особенно дети, пожилые люди и пациенты с хроническими недугами) уязвима, вакцинация очень низкая, а обращения за помощью к медикам часто запоздалые, ведь люди до последнего выбирают самолечение.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, – обратитесь к врачу.

Грипп А в Украине: как распознать, когда обращаться к врачу и почему самолечение опасно

О том, как выявить недуг и чем он может быть опасен, УНН поговорил с семейным врачом Натальей Броздняковой. Медик подчеркнула: грипп А — вирусное заболевание, которое ежегодно активизируется в осенне-зимний период и может давать серьезные осложнения, особенно для людей с хроническими болезнями и детей.

По словам врача, грипп А чаще всего проявляется типичными для гриппа признаками у людей любого возраста: это высокая температура, ломота в теле.

"В то же время начало может быть не классическим, когда температура появляется с первого дня. У части пациентов сначала может доминировать общая слабость. Ощущение усталости может выходить на первое место, а уже потом — появляться температура", — пояснила Брозднякова.

Среди других возможных проявлений она назвала головную боль, сонливость, першение в горле, сухость в носу, а также потерю голоса.

Сколько длится острый период и как развивается болезнь

Врач описывает развитие симптомов как волнообразное. По ее словам, симптомы могут развиваться в течение 3 –5 дней.

Также она упоминает так называемый продромальный период, когда человек еще вроде бы не разболелся, но уже чувствует себя плохо.

"Может быть ломота в теле, слабость, потеря голоса день-два. А потом появляется температура и уже будут клинические проявления в периоде разгара болезни", — акцентировала семейный врач.

Кому не стоит отлеживаться дома: группы риска среди больных гриппом А

Наталья Брозднякова подчеркивает: даже если симптомы кажутся слабыми, людям из групп риска лучше не терять время с обращением к врачу.

К таким группам относятся:

люди с сахарным диабетом;

гипертоники;

пациенты с хроническими недугами;

дети с аутоиммунными болезнями.

Отдельно врач подчеркивает уязвимость самых маленьких.

"Самые уязвимые — малыши. Особенно дети до 6 месяцев, новорожденные", — подчеркнула собеседница УНН.

Она еще раз акцентировала: своевременный осмотр, тестирование и правильно подобранное лечение могут уменьшить риски осложнений и обострений сопутствующих диагнозов.

Что можно сделать в первые дни болезни гриппом А

По словам врача, в первые день-два люди иногда пытаются справиться сами, принимая жаропонижающие. Но дальше важно не ожидать, пока ухудшение самочувствия пройдет самостоятельно.

"Если нарастает слабость, есть проблемы с давлением или обостряются хронические состояния, нужно обращаться к семейному врачу, провести тест и после этого принять решение о терапии от гриппа", — сказала Наталья Брозднякова.

Какие осложнения может давать грипп А

Самые опасные последствия гриппа связаны с поражением дыхательных путей. В первую очередь семейный врач в этом контексте называет пневмонию. Также среди осложнений — ларингиты и ларинготрахеиты, а еще отиты, которые могут приводить к проблемам со слухом. Последнее особенно опасно для маленьких детей.

Отдельная рискованная зона — хронические заболевания у взрослых. Наталья Брозднякова объясняет, что даже контролируемые состояния могут резко ухудшиться на фоне инфицирования гриппом А. В частности, это касается астмы, которая может обостриться у заразившегося человека.

Как и чем лечат грипп А в Украине

Медик подчеркнула, что ключевой препарат в лечении гриппа — противовирусное средство. Он считается среди врачей "золотым стандартом" лечения гриппа А. Назначают лекарства пациентам с первого дня диагностирования недуга.

Семейный врач пояснила: раннее назначение терапии позволяет предупредить риск осложнений, быстро снизить вирусную нагрузку и нормализовать состояние больного. При этом отдельно подчеркнула: дозировка препарата рассчитывается с опорой на вес конкретного человека и назначает его медик на личном приеме.

Дополнительно человеку, инфицировавшемуся гриппом, могут также назначать нестероидные противовоспалительные средства.

Вакцинация от гриппа А: для украинцев рекомендована, но не бесплатна

Собеседница УНН пояснила, что прививка от гриппа в Украине — рекомендована, но вакцину государство не закупает как обязательную, как это происходит с препаратами для вакцинаций, которые включены в Национальный календарь прививок.

В то же время вакцинироваться от гриппа А можно за свой счет.

"Каждый из родителей может приобрести (вакцину, — ред.) самостоятельно в аптеке, а потом — обратиться к своему семейному врачу и провести прививку прямо в кабинете", — сказала медик.

Особенный ли грипп А в этом году и правда ли, что он "заразнее" других

Врач Наталья Брозднякова отметила, что сезонность для гриппа в этом году типична:

"Ежегодно фиксируем много случаев гриппа в период с ноября по апрель".

В то же время от сезона к сезону может меняться доминирующий тип.

"В прошлом году у нас была вспышка гриппа B. В этом году (дает о себе знать, — ред.) вспышка гриппа A в большинстве случаев", — подтвердила семейный врач.

Что касается особой "заразности" гриппа типа А, врач прямо опровергла это популярное в соцсетях утверждение. Подчеркнула, что и грипп типа А, и грипп типа Б — высококонтагиозные штаммы.

Поэтому система профилактики в семьях одинакова: если кто-то заболел, другим стоит позаботиться о защите и консультации с врачом.

