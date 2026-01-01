В Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок

$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 24661 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 24354 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 23648 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 110450 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 114977 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 42657 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 39841 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34922 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28113 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 25943 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 85723 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 23488 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 20680 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 21671 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 67034 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 98177 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 95389 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 14052 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 27070 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 28413 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 67036 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 28264 просмотра
В Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок

Киев • УНН

 1304 просмотра

С 1 января в Украине вступили в силу изменения в Календарь профилактических прививок, согласовывая его с европейскими стандартами. Документ включает 11 обязательных бесплатных прививок, в том числе новую вакцинацию против папилломавирусной инфекции для девочек 12-13 лет и измененные сроки прививки КПК.

В Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок

С сегодняшнего дня, 1 января 2026 года, в Украине начали действовать изменения в Календарь профилактических прививок, которые согласовывают национальную практику с европейскими стандартами. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Подробности

Документ определяет перечень обязательных бесплатных прививок против 11 инфекционных заболеваний, включая туберкулез, вирусный гепатит B, коклюш, дифтерию, столбняк, корь, полиомиелит, Хиб-инфекцию, эпидемический паротит, краснуху и папилломавирусную инфекцию (ВПЧ).

Программу медицинских гарантий на 2026 год увеличили на 9%: что предусматривается31.12.25, 16:39 • 2518 просмотров

По информации ВОЗ, вакцинация является безопасным способом защиты от инфекций, ежегодно предотвращающим миллионы смертей в мире. Обновленный график направлен на то, чтобы сделать процесс иммунизации более удобным, уменьшив количество визитов к врачу и инъекций.

Основные изменения в графике вакцинации

Одним из главных нововведений стало включение в Календарь прививки против девяти самых онкогенных типов вируса папилломы человека. Процедура предусмотрена для девочек в возрасте 12–13 лет и состоит из одной инъекции. Эта мера введена для снижения рисков заболеваемости и смертности от рака шейки матки.

Также пересмотрены сроки вакцинации против кори, паротита и краснухи (КПК). С сегодняшнего дня детей будут прививать в 1 и 4 года, что обеспечивает формирование иммунитета в более раннем возрасте.

Безопасность и комбинированные препараты

Согласно новым правилам, вся вакцинация против полиомиелита (в 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет) будет проводиться исключительно инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ). Этот препарат считается наиболее эффективным и безопасным для детей.

Прививка против гепатита B в 2, 4, 6 и 18 месяцев теперь будет осуществляться с использованием современных комбинированных вакцин. Это позволяет обеспечить максимальную защиту при меньшем количестве манипуляций. Все вакцины, предусмотренные обновленным Календарем, имеются в медицинских учреждениях и предоставляются гражданам бесплатно.

Заболеваемость ОРВИ снизилась: в одной области превышен эпидпорог, в 15 - циркуляция гриппа31.12.25, 17:04 • 2076 просмотров

ОбществоЗдоровье
Новый год
Министерство здравоохранения Украины
Карцинома
Всемирная организация здравоохранения
Украина