В Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок

С сегодняшнего дня, 1 января 2026 года, в Украине начали действовать изменения в Календарь профилактических прививок, которые согласовывают национальную практику с европейскими стандартами. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Документ определяет перечень обязательных бесплатных прививок против 11 инфекционных заболеваний, включая туберкулез, вирусный гепатит B, коклюш, дифтерию, столбняк, корь, полиомиелит, Хиб-инфекцию, эпидемический паротит, краснуху и папилломавирусную инфекцию (ВПЧ).

По информации ВОЗ, вакцинация является безопасным способом защиты от инфекций, ежегодно предотвращающим миллионы смертей в мире. Обновленный график направлен на то, чтобы сделать процесс иммунизации более удобным, уменьшив количество визитов к врачу и инъекций.

Основные изменения в графике вакцинации

Одним из главных нововведений стало включение в Календарь прививки против девяти самых онкогенных типов вируса папилломы человека. Процедура предусмотрена для девочек в возрасте 12–13 лет и состоит из одной инъекции. Эта мера введена для снижения рисков заболеваемости и смертности от рака шейки матки.

Также пересмотрены сроки вакцинации против кори, паротита и краснухи (КПК). С сегодняшнего дня детей будут прививать в 1 и 4 года, что обеспечивает формирование иммунитета в более раннем возрасте.

Безопасность и комбинированные препараты

Согласно новым правилам, вся вакцинация против полиомиелита (в 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет) будет проводиться исключительно инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ). Этот препарат считается наиболее эффективным и безопасным для детей.

Прививка против гепатита B в 2, 4, 6 и 18 месяцев теперь будет осуществляться с использованием современных комбинированных вакцин. Это позволяет обеспечить максимальную защиту при меньшем количестве манипуляций. Все вакцины, предусмотренные обновленным Календарем, имеются в медицинских учреждениях и предоставляются гражданам бесплатно.

