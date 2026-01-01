$42.350.03
В Україні набрав чинності оновлений Календар профілактичних щеплень

Київ • УНН

 • 46 перегляди

З 1 січня в Україні набули чинності зміни до Календаря профілактичних щеплень, узгоджуючи його з європейськими стандартами. Документ включає 11 обов'язкових безоплатних щеплень, зокрема нову вакцинацію проти папіломавірусної інфекції для дівчат 12-13 років та змінені терміни щеплення КПК.

В Україні набрав чинності оновлений Календар профілактичних щеплень

Відсьогодні, 1 січня 2026 року, в Україні почали діяти зміни до Календаря профілактичних щеплень, які узгоджують національну практику з європейськими стандартами. Про цеповідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, пише УНН.

Деталі

Документ визначає перелік обов'язкових безоплатних щеплень проти 11 інфекційних захворювань, включаючи туберкульоз, вірусний гепатит B, кашлюк, дифтерію, правець, кір, поліомієліт, Хіб-інфекцію, епідемічний паротит, краснуху та папіломавірусну інфекцію (ВПЛ).

Програму медичних гарантій на 2026 рік збільшили на 9%: що передбачається31.12.25, 16:39 • 2480 переглядiв

За інформацією ВООЗ, вакцинація є безпечним способом захисту від інфекцій, що щороку запобігає мільйонам смертей у світі. Оновлений графік спрямований на те, щоб зробити процес імунізації зручнішим, зменшивши кількість візитів до лікаря та ін’єкцій.

Основні зміни в графіку вакцинації

Одним із головних нововведень стало включення до Календаря щеплення проти дев’яти найонкогенніших типів вірусу папіломи людини. Процедура передбачена для дівчат віком 12–13 років і складається з однієї ін’єкції. Цей захід запроваджено для зниження ризиків захворюваності та смертності від раку шийки матки.

Також переглянуто терміни вакцинації проти кору, паротиту і краснухи (КПК). Відсьогодні дітей щеплюватимуть у 1 та 4 роки, що забезпечує формування імунітету в більш ранньому віці.

Безпека та комбіновані препарати

Згідно з новими правилами, вся вакцинація проти поліомієліту (у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років) проводитиметься виключно інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ). Цей препарат вважається найбільш ефективним та безпечним для дітей.

Щеплення проти гепатиту B у 2, 4, 6 та 18 місяців тепер здійснюватиметься із використанням сучасних комбінованих вакцин. Це дозволяє забезпечити максимальний захист за меншої кількості маніпуляцій. Усі вакцини, передбачені оновленим Календарем, наявні в медичних закладах і надаються громадянам безоплатно.

Захворюваність на ГРВІ зменшилася: в одній області перевищено епідпоріг, у 15 - циркуляція грипу31.12.25, 17:04 • 2056 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'я
Новий рік
Міністерство охорони здоров'я України
Карцинома
Всесвітня організація охорони здоров'я
Україна